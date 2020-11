Décès de la légende du football, l'argentin Diego Maradona

Diego Maradona est décédé ce mercredi 25 novembre 2020 des suites d’un arrêt cardiaque. L’Argentin âgé de 60 ans, aura marqué l’histoire du football, tant par son talent que par ses frasques répétées.

Argentine: Décès confirmé de Diego Maradona ce mercredi à Buenos Aires

L’éternel numéro 10 de l’Albiceleste ( l'équipe nationale de football d' Argentine), Armando Diego Maradona, n’est plus. "El Pibe de Oro" ("le gamin en or"), comme il était surnommé depuis ses débuts, est décédé des suites d’un arrêt cardiaque, a-t-on appris ce mercredi 25 novembre 2020, de la presse argentine. L'état de santé de la légende du football inquiétait depuis plusieurs semaines maintenant.

Après huit jours d'hospitalisation, l'ex-champion du football argentin, Diego Maradona, avait quitté, mercredi 3 novembre, la clinique de la banlieue nord de Buenos Aires où il a été opéré avec succès d'un hématome à la tête. La légende argentine a quitté l'établissement à bord d'une ambulance. Depuis la fin de sa carrière, il avait lutté contre de nombreux ennuis de santé, notamment cardiaques.

Après sa carrière (1976-1997), le génial attaquant avait connu de nombreux problèmes de santé, dus notamment à l'obésité et à une dépendance à la cocaïne. Il avait frôlé la mort en 2004, après un malaise cardiaque. Champion du monde 1986 avec l'Argentine, célèbre pour "la main de Dieu" contre l'Angleterre en quart de finale, suivie quelques instants plus tard du "but du siècle", Diego Maradona a également brillé en club sous les couleurs d'Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelone, Séville et surtout Naples, le club qui a fait sa légende en Europe.

Une carrière qui restera à jamais dans l'histoire du sport, mais qui aura aussi été entâchée par de nombreux problèmes de drogue et de comportement. Après avoir raccroché les crampons en 1997 -après un dernier passage à Boca Juniors- Maradona avait enfilé le costume d'entraîneur et aura même entraîné la sélection argentine de Leo Messi entre 2008 et 2010.