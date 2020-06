Diego Costa va payer plus de 300 millions F CFA pour fraude fiscale

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Diego Costa. L'attaquant de l'Atletico Madrid, au centre d'une affaire de fraude fiscale, vient d'être condamné à une amende 543 000 euros, soit plus de 300 millions de francs CFA, a-t-on appris de médias espagnols.

Diego Costa au centre d'une affaire de fraude fiscale

Reconnu coupable de fraude fiscale, l'attaquant hispano-brésilien a écopé d'une amende de 543 000 euros (plus de 300 millions de francs CFA), selon la presse espagnole. Jeudi 4 juin 2020, un tribunal madrilène a confirmé la sentence judiciaire. Il faut noter que l'ancien joueur de Chelsea n'a pas fait de difficultés pour reconnaitre les faits qui lui sont reprochés. D'ailleurs, comme le confirme goal.com, Diego Costa a "plaidé coupable d'avoir fraudé l'État espagnol de 1,1 million d'euros en ne déclarant pas des paiements de plus de 5,15 millions d'euros lors de son passage en 2014 à Chelsea".

En août 2019, le joueur avait payé "1,14 million d’euros, remboursant intégralement sa dette fiscale, intérêts inclus". Il est reproché à Diego Costa de n'avoir pas déclaré les gains issus de son transfert à Chelsea alors qu'il déclarait ses impôts pour le compte de l'année 2014. La justice espagnole soutient que les gains perçus par l'attaquant de l'Atletico Madrid "s’élevaient à 5.150.622,39 euros, déclarés au Royaume-Uni, sachant que ces revenus étaient assujettis à l’impôt en Espagne". Par ailleurs, l'ex-sociétaire de Real Valladolid n'a pas déclaré "1.371.098,31 euros correspondant aux revenus issus de l’exploitation de ses droits d’image".

Diego Costa, né le 7 octobre 1988 au Brésil, dans l'État du Sergipe, précisément à Lagarto, a signé son premier contrat professionnel en 2006 sous les couleurs du Sporting de Braga. Un an plus tard, l'Atletico Madrid le recrute et le prête au Sporting de Braga, en première division du championnat portugais. Depuis 2018, il évolue à l'Atletico Madrid.