Titrologie du 02 Déc. 2020: "Affi N'guessan évacué d'urgence à l'hôpital"

Mercredi 2 décembre 2020, la titrologie propose au titrologue de faire un large tour d'horizon de l'actualité ivoirienne. Selon la presse locale, Pascal Affi N'guessan, détenu dans un endroit tenu secret, a été transporté d'urgence à l'hôpital. On apprend aussi qu'une nouvelle rencontre est prévue entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié.

Titrologie du 2 décembre 2020 : Yodé et Siro convoqués à la gendarmerie

"Affaire un mort, c'est un mort, Yodé et Siro convoqués à la gendarmerie, ce matin", barre à sa Une le quotidien Le Nouveau Réveil. Dans sa titrologie, le journal proche du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) d'Henri Konan Bédié s'interroge sur l'état de santé du président ivoirien "Ouattara en visite médicale à Paris ?", cherche à savoir notre confrère qui nous apprend également que des députés ont claqué la porte de l'Assemblée nationale parce que la parole leur a été refusée.

Pour sa part, L'Inter revient sur l'ambiance qui a prévalu hier à l'hémicycle. "C'était chaud hier à l'Assemblée nationale", rapporte le média. Depuis son exil, Noel Akossi Bendjo se livre dans détour dans les colonnes de L'Inter.

Notre Voie fait savoir au titrologue que détenu au secret depuis le 6 novembre 2020, Pascal Affi N'guessan a été évacué d'urgence à l'hôpital. Après l'incendie de véhicules à Yopougon par des individus encagoulés, ce journal de l'opposition s'interroge en ces termes :

"Le commando invisible renait-il à Yopougon ?". Le confrère note également une grogne dans l'enseignement confessionnel. "7 syndicats déposent un préavis de grève", peut-on lire dans les colonnes de ce journal.

Titrologue : Bédié va rencontrer Alassane Ouattara

Le dialogue politique entre le pouvoir du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP) et l'opposition va-t-il reprendre. En tout cas, Le Jour Plus annonce un nouveau tête-à-tête entre les deux hommes politiques. Il ne manque pas de mettre en exergue la "grosse colère de la Côte d'Ivoire et du Ghana contre deux chocolatiers".

Le RHDP pense déjà aux élections législatives. Le Patriote nous dévoile comment le parti au pouvoir compte choisir ses candidats. Il tient aussi à indiquer que pour l'insertion des jeunes, "le gouvernement vise 2 millions d'opportunités".

Le Quotidien d'Abidjan explique au titrologue pourquoi les députés de l'opposition ont boycotté la plénière hier à l'Assemblée nationale. Le journal bleu écrit à sa Une que le domicile du maire de Sassandra a été incendié.