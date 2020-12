Convoqués, voici les propos de Yodé et Siro qui ont irrité le régime

Voici les propos fracassants tenus le dimanche dernier par les chanteurs zouglou, Yodé et Siro, qui leur valent la convocation ce mercredi à la gendarmerie nationale.

Ce que Yodé et Siro ont dit du régime Ouattara et du procureur Adou Richard

Les chanteurs Yodé et Siro ont reçu, mardi soir, une convocation du Commandement Supérieur de la Gendarmerie Nationale, section de recherches, pour motif : Enquête Judiciaire. ''Nous irons demain 2 décembre (ce mercredi) répondre à la dite convocation'', ont informé les artistes dans un message posté sur leur page Facebook. Lors d'un spectacle à Yopougon, les enfants de Gbatanikro ont une fois de plus été sans pitié pour les autorités ivoiriennes. Se prononçant sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, Siro s'est, dans un premier temps, adressé au président Alassane Ouattara et au procureur de la République, Adou Richard.

"On joue en bas. Je veux entendre tout le monde lui dire ça : Président on dit quoi ? Troisième mandat, le président ne respecte pas la loi; le procureur lui-même n’est plus procureur. Il est procureur d’un seul camp. C’est quel pays ça là ?", a chanté Siro, sous forme d'improvisation. "Allez dire au procureur Adou Richard, allez lui dire qu’un mort, c’est un mort. On ne passe pas son temps à chercher les petits Baoulés dans les villages pendant que des gens sont ici avec des machettes et ils sont bien identifiés. Envoie encore. Président on dit quoi ?", a lancé Siro.

Conscient de la gravité des propos de Siro, Yodé a quand même demandé le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. "Siro où tu es rentré? Faut pas faire ils vont tirer sur nous. On ne se réconcilie pas en mettant les gens en prison. Le pays a besoin de tous ces enfants pour la vraie réconciliation. Donc ils doivent rentrer". "Nous tous avons vu ici quand il partait, il avait une seule chaussure, un seul pantalon, une seule chemise. On l'a mis dans avion, on l'a envoyé chez les Blancs. Il a duré là-bas, 09 ans d’emprisonnement. Ils ont envoyé des témoins, assez de témoins. On dit qu’il y a trois mille morts. Ils ont cherché, ils ont fouillé, vers la fin, ils ont dit que ce n’est pas lui", a renchéri Yodé, parlant de l'acquittement de Laurent Gbagbo par la CPI.

"Mais s’il est parti avec un seul pantalon, une seule chemise, une seule chaussure, il n’avait pas de passeport, pourquoi on lui demande passeport ? Mettez-le dans le même avion et venez avec lui...Koudou Laurent Gbagbo, il doit rentrer. Le woody de Mama doit rentrer. Pourquoi tant de souffrances avec 2% de chômeurs et bientôt une croissance à 2 chiffres ? Faisons attention à un peuple qui ne parle plus. Parce que quand ça va chauffer, il n’y a plus de clôture pour sauter, maman bulldozer a tout cassé", ont renchéri les zougloumen.