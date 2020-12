Titrologie 03 Déc. 2020: "Voici les ministres déjà validés par Ouattara"

Titrologie. Les journaux ivoiriens se sont fait l'écho, jeudi 3 Décembre 2020 du sort réservé aux artistes Yodé et Siro, après leur audition, la veille, à la brigade de recherches de la gendarmerie nationale pour "incitation à la haine et outrage à magistrat".

Titrologie du jeudi 3 Décembre 2020 : "Adou Richard s'offre Yodé et Siro"

« Yode et Siro vont-ils être vraiment conduits à la Maca aujourd’hui ? », s’interroge le Nouveau Réveil. Informant au passage que les deux artistes Zouglou ont rendez-vous ce matin avec le procureur.

« Yodé et Siro ont passé leur première nuit en prison », informe Dernière Heure. Le Temps, quant à lui, raconte le film de la chaude journée qui a prévalu à la brigade de recherches de la gendarmerie nationale, lors de l’audition des deux chanteurs.

« Adou Richard s’offre Yodé et Siro », estime pour sa part le Quotidien d’ Abidjan. L'Expression tente de démontrer pourquoi ces deux Zouglouman méritent « la colère des ivoiriens ».

Outre la garde à vue de ces deux artistes, la presse ivoirienne s’est également fait l’écho du dernier rapport de Human Right watch, relatif aux violences survenues en Côte d’Ivoire avant, pendant et après le scrutin controversé du 31 octobre dernier.

« Human Right Watch assomme le régime Ouattara : Les tueries et atrocités révélées et épinglées », écrit le Nouveau Réveil. « Human Right Watch met en cause les forces de l’ordre », retient pour sa part Dernière Heure.

Pour le Patriote, "quand on brûle, il faut assumer". Et le journal d'ajouter que "l'impunité n'est pas un mode de gouvernement". « Après la victoire de Ouattara à la présidentielle : Il n’y aura pas de gouvernement d’union ! », s'exclame Le Matin.

Le journal pro-RHDP révéle l’agenda caché du président Ouattara. « Voici les noms des ministres déjà validés par Ouattara », titre Le Sursaut.