Titrologie du 04 décembre 2020: "Les vérités de Yodé et Siro aux juges"

La titrologie ou la revue de presse de ce vendredi 4 décembre 2020 est dominée par l'affaire ''Yodé et Siro'', deux artistes Zouglou jugés et condamnés, jeudi, à un an de prison avec sursis.

L'affaire ''Yodé et Siro'' au cœur de la titrologie de ce vendredi: "Ouattara veut imposer la pensée unique en Côte d'Ivoire''

''Justice à double vitesse, Yodé et Siro condamnés à 12 mois d’emprisonnement'', lit-on à la Une de Le Nouveau Courrier, quand L'Héritage mentionne à sa première page: ''Condamnation de Yodé et Siro à 12 mois d’emprisonnement avec sursis : Ouattara veut imposer la pensée unique en Côte d'Ivoire'', indique le journal.

Le Bélier Intrépide affiche à sa Une: ''Emprisonnement de Yodé et Siro, le président Bédié indigné: la justice de notre pays est instrumentalisée, je réitère mon soutien au groupe, ils ont dit tout haut ce que les Ivoiriens pensent bas''.

Pour sa part, Le Temps mentionne à sa Une: ''Procès au Tribunal du Plateau, hier: les vérités de Yodé et Siro aux juges''. Soir Info barre à sa page d'ouverture: ''Affaire Yodé et Siro arrêtés : condamnés à un an de prison avec sursis, ce que les deux artistes ont fait hier à la barre''.

Quant à Le Matin, il affiche à sa page d'accueil: ''Jugés hier devant le tribunal correctionnel, Yodé et Siro, le procureur a dit quoi ?''. D'autres thèmes sont également abordés dans la titrologie de ce vendredi.

Le quotidien Dernière Heure Monde s'intéresse au séminaire d'autoévaluation de la CEI. ''Kuibiert reconnaît que la présidentielle a été un échec. Il avoue que l'élection de Ouattara n'a été ni transparente, ni crédible'', fait savoir le journal.

L'Essor Ivoirien met l'accent sur l'investiture d'Alassane Ouattara, prévue pour le 14 décembre prochain. ''Déjà. Chefs d'État et ambassadeurs se bousculent'', titre le journal.

L'Inter, pour sa part, indique à sa page d'ouverture: ''Revendication de pension de retraite, tout sur l'affaire des ex-militaires interpellés. Ce qui s'est passé au camp de Gendarmerie d'Agban''.