Titrologie du 5 décembre 2020 : Gbagbo arrive ! -Titrologue

Dans la titrologie de ce samedi 2 décembre 2020, le titrologue aura le plaisir de parcourir l'actualité ivoirienne, largement dominée par le retour imminent de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Les médiaux locaux abordent aussi une affaire dans le domaine du cacao, notamment la croisade de la Côte d'Ivoire et le Ghana contre les multinationales.

Samedi 5 décembre 2020, l'actualité ivoirienne est fortement marquée par la remise des passeports à Laurent Gbagbo. "Acquitté depuis février 2020 par la CPI, Gbagbo arrive !", barre Le Nouveau Réveil à sa Une. Le journal proche du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) précise que les préparatifs du retour de l'ex-président ivoirien à Abidjan commencent. Notre confrère nous livre également la réaction de son épouse, Simone Gbagbo. "Apprêtons-nous, attendons nos leaders", recommande l'ancienne Première dame de Côte d'Ivoire. Dans la titrologie de ce journal, on apprend qu'à l'occasion du 27e anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié et le PDCI organisent une messe pour le repos de son âme, le lundi 7 décembre 2020.

"Décrispation, Laurent Gbagbo reçoit ses deux passeports", écrit Le Jour Plus. Le journal fait savoir au titrologue qu' "Assoa Adou et les "Gor" saluent l'acte des autorités ivoiriennes". Un mois après l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020, le journal révèle que certains médias étaient en "mission commandée de déstabilisation". Le Jour Plus poursuit en ajoutant que la Côte d'Ivoire et le Ghana sont en "croisade contre les multinationales du chocolat".

Le Jour Plus revient sur la récente sortie de Kobenan Kouassi Adjoumani relative au Parti socialiste français qui demande la libération de Pascal Affi N'guessan, détenu dans lieu secret. "Le RHDP répond au parti social français", note le tabloïd. Le même sujet est abordé par Fraternité Matin. "Ce parti doit changer les lunettes avec lesquelles il scrute l'actualité", fait remarquer le quotidien gouvernemental. Dans la titrologie du doyen des journaux ivoiriens, Aka Aouélé Eugène, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, soutient qu' "en Côte d'Ivoire, la Covid-19 est sous contrôle... depuis septembre 2020".

Selon Le Patriote, la remise des passeports de Laurent Gbagbo par les autorités ivoiriennes montre bien que "Ouattara n'a pas de haine" pour le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI). Dans les colonnes de ce journal, le ministre Adjoumani confirme que la Côte d'Ivoire "a survécu aux prévisions les plus catastrophiques" par rapport à l'élection présidentielle.

Après leur remise en liberté, Yodé et Siro sont allés dire "merci à Bédié pour son soutien", rapporte Le Nouveau Réveil. Pour Le Quotidien d'Abidjan, il est clair qu'entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo à propos de la liberté d'expression, c'est "le jour et la nuit".