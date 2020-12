Simone Gbagbo impatiente de revoir son époux : Ce qu'elle a fait

Simone Gbagbo se prépare à recevoir son époux en Côte d'Ivoire. L'ex-Première dame ivoirienne n'a pas manqué d'exprimer sa joie quand Laurent Gbagbo a reçu ses passeports le vendredi 4 décembre 2020. La vice-présidente du Front populaire ivoirien (FPI) n'a pas revu le "Woody de Mama" depuis le 11 avril 2011, à la chute du pouvoir des refondateurs.

Simone Gbagbo a repeint sa maison pour accueillir son époux

Vendredi 4 décembre 2020, les partisans de Laurent Gbagbo ont appris que leur mentor était entré en possession de ses passeports diplomatique et ordinaire. Me Habiba Touré avait confirmé l'information dans un communiqué. "Le président Laurent Gbagbo a reçu ce jour deux passeports, un ordinaire et un diplomatique, des mains de madame l’ambassadeur Nogozene Bakayoko, chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères, et de monsieur Abou Dosso, ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire en Belgique. Comme il l’a affirmé lors de sa dernière interview du 29 octobre dernier sur TV5 Monde, il n’a pas à négocier ce qui revient de droit à un citoyen", s'était exprimé l'avocate du fondateur du Front populaire ivoirien.

Apprenant la nouvelle, Simone Gbagbo s'est réjouie avant de laisser entendre : "Voici une chose de faite. Notre président, notre leader a enfin reçu un passeport diplomatique et même un passeport ordinaire. Prions Dieu pour qu’il revienne le plus rapidement possible parmi nous. Il doit prendre sa part dans le combat. Apprêtons-nous, attendons-le, cela va être une grande."

Au moment où le retour de l'ex-chef d'État ivoirien est de plus en plus évoqué, Simone Gbagbo est dans les préparatifs afin de l'accueillir. Jeudi 10 décembre 2020, au cours d'une visite dans le village de Kouté sis à Yopougon, elle a fait une confidence aux parents du patriarche Loba Mobio Jean-Baptiste, décédé récemment. "Le président est en route, et je suis en train de repeindre les murs de ma maison pour le recevoir", a révélé l'ancienne députée d'Abobo.