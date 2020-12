Titrologie 22 décembre 2020: "Enfin, l'opposition reconnaît Ouattara"

La Titrologie ou l’actualité ivoirienne du mardi 22 décembre 2020 est dominée par la reprise effective du dialogue politique entre le gouvernement de Côte d’Ivoire, la quasi-totalité de l’opposition et la société civile. Mais aussi, l’annonce officielle de la candidature de Jacques Anouma à l’élection du président de la CAF.

Titrologie - Reprise du dialogue politique : «L’espoir est permis »

Reprise du dialogue politique ivoirien lundi à la Primature sous la houlette du chef du gouvernement Hamed Bakayoko. L’opposition ivoirienne qui rejette en bloc les résultats du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 après un boycott actif du processus électoral, a accepté de prendre part aux négociations, font savoir le Jour Plus et Fraternité matin.

Selon le quotidien gouvernemental, RHDP, PDCI-RDA, EDS, FPI…étaient « présents à la Primature » pour se parler franchement sans calculs politiciens. La session de dialogue politique inter ivoirien ouverte, lundi 21 décembre 2020, par le Premier ministre, avait à son menu, les réglages de modalités et de fonctionnement des Commissions électorales indépendantes (CEI) locales, en vue des prochaines législatives. « L’Espoir est permis », titre Le Patriote, journal proche du pouvoir.

« Le gouvernement sera attentif à toutes propositions»

Pour Le Mandat, fini la désillusion, place à l’apaisement et à la réconciliation : « Enfin l’opposition reconnait Ouattara », exulte le journal. Même si « Chacun y va avec son agenda caché », souligne Le Sursaut.

Le Nouveau réveil et Le quotidien d’Abidjan donnent les motivations réelles de la présence de l’opposition à ces assises politiques qui permettront « d’identifier les points d’achoppement de la CEI » en vue d’un consensus pour les prochaines joutes électorales selon les recommandations de la Cedeao, a dit M. Hamed Bakayoko.

L’opposition, pour ce qui est de la CEI, exige une réforme. “Le gouvernement sera attentif à toutes propositions“, promet le Premier ministre Hamed Bakayoko.

« Jacques Anouma officiellement candidat à l’élection présidentielle de la CAF »

Devant la presse nationale et internationale, l’Ivoirien Jacques Anouma a officiellement présenté sa candidature à la tête de la Confédération africaine de football (CAF), lundi 21 décembre 2020. Les journaux ivoiriens n’ont pas boudé leur plaisir sur le sujet.

« Je suis candidat pour une gestion moderne », affiche Le Nouveau Réveil. « Nous sommes engagés sous le commandement du président Ouattara », précise Le Mandat.

A ces titres, s’ajoutent l’annonce du gouvernement de réaliser l’insertion professionnelle à plus de 2 millions de jeunes en 2021 et l’ouverture de l’événement Abidjan ville lumière par le Gouverneur Beugré Mambé et la Première dame Dominique Ouattara à Abobo.