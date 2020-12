Traqué par Ouattara, Mabri Toikeusse veut un "dialogue inclusif"

Albert Mabri Toikeusse retranché dans un lieu jusque-là inconnu ne manque pas de se prononcer sur l'actualité politique ivoirienne. Au moment où le dialogue entre le gouvernement et les partis de l'opposition a repris le lundi 21 décembre 2020, le président de l'UDPCI (Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire) a envoyé un message à Alassane Ouattara et son gouvernement à travers une publication sur Twitter.

Dialogue politique Ouattara-opposition: ce que demande Mabri Toikeusse

Comme annoncé par Alassane Ouattara lors de son investiture le lundi 14 décembre 2020, le dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition ivoirienne s'est ouvert une semaine après sous la houlette du Premier ministre Hamed Bakayoko. "J’ai instruit le Premier ministre de reprendre les discussions avec les partis politiques pour mettre en œuvre les recommandations de la CEDEAO relatives à la Commission électorale indépendante, dans la perspective de la tenue des élections législatives dans le courant du premier trimestre 2021", avait déclaré le chef de l'État en présence de plusieurs de ses pairs.

Albert Mabri Toikeusse qui a quitté la Côte d'Ivoire après le cuisant échec du Conseil national de transition (CNT) estime que "pour conduire à une Paix durable, le dialogue national doit être inclusif et porter sur les questions majeures". Selon le chef de file de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, "toute autre option est le symbole d'un manque de volonté de normalisation de la situation sociopolitique de la #Civ".

Il faut retenir aussi qu'Albert Mabri Toikeusse a déjà affirmé qu'il s'inscrit "entièrement et sans réserve dans sa volonté de créer les conditions d’un Dialogue National Inclusif dont le seul et unique objectif sera de restaurer ce qui constitue le fondement du vivre-ensemble harmonieux : la Confiance". L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est activement recherché par les autorités ivoiriennes pour avoir participé à la création du CNT.