Titrologie 23 décembre 2020 : "L'opposition face à ses vieux démons"

Titrologie. La reprise du dialogue politique et les préparatifs des législatives sont les deux actualités majeures qui ont retenu l'attention des journaux ivoiriens dans leurs parutions de ce mercredi 23 décembre 2020.

Titrologie du 23 décembre 2020 : « Dialogue politique : La dernière chance pour Bédié et ses alliés »

Les regards de la presse ivoirienne sont tournés depuis le lundi 21 août vers la Primature. Sous la houlette du chef du gouvernement, Hamed Bakayoko, pouvoir et opposition passent en revue leurs points de divergences et essaieront dans le cadre du dialogue politique initié par le président Ouattara, de s’accorder sur les conditions de l’organisation d’un scrutin législatif apaisé, crédible, transparent et équitable.

« Dialogue politique : La dernière chance pour Bédié et ses alliés », prévient L’expression. Ce dialogue, révèle l’Essor, a été possible grâce au travail d’hercule abattu « dans l’ombre » par Alassane Ouattara, le chef de l’Etat ivoirien, et son Premier ministre.

L’opposition a certes répondu favorablement à la main tendue du président Ouattara, mais en attend plus des autorités ivoiriennes en vue de la décrispation du climat social. Le tissu social ayant été sérieusement entamé après les violents évènements qui ont émaillé le dernier scrutin présidentiel.

« Les regards sont tournés vers Ouattara », indique Notre voie. Pour Aujourd’hui, c'est plutôt de l’opposition, actuellement «face à ses vieux démons», que l’on devrait s’inquiéter.

« Les élections législatives divisent déjà »

Du côté du pouvoir, l’on se projette déjà sur les prochaines législatives qui devraient probablement se tenir le samedi 6 mars 2021. « RHDP : Tout sur le choix des futurs candidats », peut-on lire à la Une de le Patriote.

Le journal révèle également un pan de la stratégie mise en place par le parti présidentiel dans la perspective des prochaines élections législatives. Ce qui n’est vraisemblablement pas le cas du côté de l’opposition, à en croire Dernière Heure : « Les élections législatives divisent déjà », indique le journal proche de l’opposition.

Pour ce canard, en plus des « tensions » entre l’opposition et le pouvoir, des « divergences » existent bel et bien au sein même des partis d’opposition. « L’opposition déchire les préalables de Bédié », retient Le Matin, de la participation de l’opposition au dialogue politique. Puis d’ajouter que : « Le PDCI-RDA sera laminé aux Législatives ».