Le GSPM dresse son bilan et annonce 1 097 décès en 2020

Le GSPM a rendu public le bilan de ses interventions en 2020. Selon le Groupement des sapeurs pompiers militaires, comparément à 2019, l'année dernière a connu une tendance fortement à la hausse avec 31 361 interventions contre 23 010 il y a deux ans.

Le GSPM enregistre 31 361 interventions en 2020

Le bilan des interventions du GSPM en 2020 laisse remarquer une tendance fortement à la hausse. Dans son rapport annuel, le Groupement des sapeurs pompiers militaires révèle qu'il enregistré 31 361 interventions et signale une augmentation de 36,29 % comparativement à l'année 2019. "Concernant les victimes, nous avons enregistré 1097 décès , 3547 sans évacuations, et 28425 transportées vers les centres hospitaliers et autres structures sanitaires sur un total de 32234 victimes", affirme le GSPM dans un communiqué.

Le Groupement des sapeurs pompiers militaires ne manque de faire remarquer que "sur les 31 361 sorties, les accidents de circulation représentent 50,84 % soit 15945 au total" et "les 2456 incendies enregistrés quant à eux représentent 7,83 % des interventions".

Par ailleurs, le rapport précise que le GSPM a été conduit à intervenir "pour 4021 transports de malades, 1765 femmes en travail et 681 évacuations sanitaires (avec un pic durant la période du couvre-feu)". Les sapeurs pompiers militaires ont pris en charge 676 aliénés menaçant ou malades mentaux transportés dans les hôpitaux psychiatriques de Bingerville ou des villes de l’intérieur.

Au titre des compagnies ayant réalisé le plus grand nombre d'interventions, la palme revient à la compagnie d'Abidjan. En effet, la première compagnie de l'Indénié a réalisé 13 041 interventions, la 4e compagnie de Yopougon a récolté 6 711 interventions quand la deuxième compagnie de Zone 4 a 5 239 interventions à son actif. "À l’intérieur, la compagnie de Bouaké arrive en tête avec 2 682 sorties, suivie de la compagnie de Korhogo avec 1767", conclut le bilan.