Sécurité routière : près de 500 morts en 6 mois (GSPM)

Le GSPM (Groupement des sapeurs-pompiers militaires) a dressé le bilan de ses interventions au titre du premier semestre de l'année 2019. L'on note une augmentation de 20,11 % au niveau des interventions.

Le GSPM lance l'alerte !

"Le premier semestre de l’année 2019 vient de s’achever et a enregistré 11169 interventions au total. Comparativement au premier semestre de l’année 2018 qui a enregistré 9289 interventions, une augmentation de 20,11% a été constatée", indique le GSPM dans un communiqué publié le mardi 9 juillet 2019.

Sur cette période, le Groupement des sapeurs-pompiers militaires révèle qu'il y a eu "493 décédées, 1 561 sans évacuations ; et 12 300 transportées vers les centres hospitaliers sur un total de 14 354 victimes constatées".

"À cette même période en 2018, nous enregistrions 12 656 victimes, soit une hausse de 13,42 %. Sur les 11 169 interventions, les accidents de circulation représentent 62,07 % des interventions soit 6933 interventions au total. Les 1149 incendies enregistrés quant à eux représentent 10,29 % des interventions. Les accidents de circulation ont enregistré à eux seuls 12564 victimes, soit 87,53 % des victimes du semestre dont 107 43 transportées,1 518 non évacuées et 303 décédées. 14 personnes sont décédées suite à des incendies et 84 à l’occasion de malaises ou maladies", lit-on dans la note du GSPM.

Il faut savoir que "sur les 1 149 incendies du 1er trimestre 2019, 501 concernent des incendies de domiciles (maisons ou appartements), 127 des véhicules, et 212 ceux à caractère électrique (compteurs, tableaux ou transformateurs)".

À Abidjan, les communes de Yopougon, Cocody et Abobo remportent la palme des interventions avec respectivement 2 318, 1 546 et 1 015 interventions.

Notons que, à en croire le GSPM, les compagnies ayant réalisé le plus grand nombre d’interventions sont les compagnies d’Abidjan avec respectivement 4 207 pour la 1ère compagnie, 2 498 pour la 4e compagnie et 1 829 pour la 2e compagnie. A l’intérieur, la compagnie de Bouaké arrive en tête avec 1 141 sorties.