People USA : Kanye West et Kim Kardashian pourraient divorcer

Plus rien ne va au sein du couple Kanye West et Kim Kardashian. Les deux stars américaines de la musique et de télé-réalité, un redoutable duo en affaires, pourraient se séparer dans les prochains mois.

Kanye West et Kim Kardashian déjà séparé ?

Le rappeur américain et la star de télé-réalité en ont fait du chemin. Kanye West et Kim Kardashian s’étaient rencontrés sur un plateau de tournage d’un clip de Brandy en 2000. Le rappeur de 43 ans est tombé sous le charme du personnage de téléréalité révélé à la suite de la diffusion d'une sex-tape. Le couple s’est rapidement formé avant de se marier le 24 mai 2014.

S’ils sont depuis devenus des exemples en affaires et dans l’union de couples de stars, il semble que leur histoire soit déjà à sa fin. Un proche du couple a expliqué à la télévision américaine que l’eau était bien dans le gaz depuis déjà un moment. Kanye West et Kim Kardashian pourraient même divorcer prochainement.

Le couple est séparé depuis un certain moment déjà. Le natif d’Atlanta, en Géorgie, s’est installé à Wyoming (centre-ouest des États-Unis) alors que sa compagne est toujours en Californie (côte ouest du pays) avec leur fille.

Kanye West et Kim Kardashian, divorce inévitable ?

On sait que le penchant exagéré de Kanye West pour la religion est devenu un des problèmes dans le couple. Il ferait de plus en plus de remarques déplaisantes à Kim. Avant les révélations de leur proche à NBC News, la femme d’affaires de 40 ans avait déjà désavoué son époux sur son comportement. Elle avait dénoncé son jugement permanent des choix des autres. Même la façon de se vêtir de Kim ne convient plus à Kanye.

Kim Kardashian lui a déjà expliqué qu’elle n’avait aucun problème avec ses choix de devenir un homme de Dieu. Elle lui a cependant rappelé qu'il devait aussi respecter les siens.

Tout a réellement viré au vinaigre en partie à cause des troubles bipolaires régulièrement affichés par le rappeur. L'artiste s'est déjà montré incohérent dans ses propos, notamment sur Twitter.Il insinuait que Kim cherchait à le faire interner. La star aux courbes généreuses avait expliqué à son tour qu'il avait besoin d'aide mais qu'il n'en voulait pas. Contrairement à un mineur, les proches ne peuvent forcer un adulte à se faire aider.

Kanye, sans le consentement de son épouse, s’est porté candidat aux élections présidentielles des États-Unis qu'il n'avait aucune chance de remporter. Il n’a récolté que 60 000 voix, un score qui en dit long sur ce que pense l’Amérique de son rappeur.

« Kanye adore sa famille élargie. Ils sont proches », aurait confié la source avant d’ajouter : « Ils ont entrepris une thérapie. Ils travaillent sur leur mariage ».

Combien pour le divorce de Kanye West et Kim Kardashian ?

Pour Page Six le couple uni en Italie, lors d'une somptueuse cérémonie de mariage, se prépare à un divorce inévitablement. Kanye West et Kim Kardashian ont parlé divorce, selon ce média. Leur mariage, le 1er pour Kanye West et le 3e pour Kim Kardashian, serait un échec. Autant dire qu’une bataille des chiffres va suivre cette éventuelle séparation. Les deux époux ont une belle fortune à se partager.