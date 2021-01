Titrologie du 7 janvier 2020 : Tractations autour du retour de Gbagbo

La Titrologie du 7 janvier 2020 est dominée par les tractations autour du retour de Laurent Gbagbo. Les élections législatives à venir constituent également un sujet brulant de l'actualité ivoirienne du jour. Dans le même temps, Alassane Ouattara a pris d'importantes décisions lors du Conseil des ministres de la veille.

Titrologie du 7 janvier 2020 : « Plus d'une heure d'échanges Assoa Adou - Hamed Bakayoko, hier »

Laurent Gbagbo a certes reçu ses passeports ordinaire et diplomatique, mais son retour en Côte d'Ivoire relève apparemment d'une autre paire de manches. C'est du moins ce qui ressort de différentes tractations en cours. Le Temps indique qu'il y a eu "plus d'une heure d'échanges Assoa Adou - Hamed Bakayoko, hier". Et Le Jour Plus d'ajouter : "La branche radicale du FPI négocie fort avec Ouattara." Et le confrère de révéler "ce qu'Assoa Adou et Danon Djédjé ont dit à Hamed Bakayoko, hier".

"Les choses évoluent bien", renchérit pour sa part L'Inter. Mais dans une démarche méthodique, L'Intelligent d'Abidjan explique "comment évolue le retour en Côte d'Ivoire du président Gbagbo". Pour le Quotidien d'Abidjan "Gbagbo: l'homme politique de l'année 2020". Puis, le journal explique"comment le fondateur du FPI a surclassé partenaires et adversaires". Mais le tabloïd proche de l'opposition est aussitôt contrédit par L'Essor ivoirien, journal proche du pouvoir : "Hamed Bakayoko, véritable homme politique de l'année 2020."

En Conseil des ministres, mercredi, "Ouattara met la pression sur ses ministres", note Le Matin. Ce fut également l'occasion pour le Premier ministre "Hamed Bakayoko de fixer les priorités du 1er trimestre". "Vaste mouvement préfectoral, hier", apprend-on de L'Expression. "D'importantes décisions sont tombées hier", croit savoir Soir Info. Alassane Ouattara au membres du Gouvernement : "Rédoublez d'efforts", lance à sa une Le Patriote.

Les élections législatives sont prévues pour le 6 mars prochain. Pour Le Nouveau Réveil relève : "Face au bloc de l'opposition, RHDP : la grosse frayeur." Et le Quotidien Aujourd'hui de préciser : "Les deux blocs du FPI auront les mêmes candidats." Mais Générations nouvelles, journal proche de Guillaume Soro, apporte un son discordant en indiquant : "Participation aux prochaines élections législatives, ce que perd l'opposition ivoirienne." D'ailleurs, Notre Voie mentionne à sa première page : "La CEI s'oppose à la réintégration de l'opposition." Pour Dernière Heure, voici "ce que l'opposition doit craindre". Mais ça bouillonne également au sein du parti présidentiel. "Kandia et Bictogo se battent" autour du choix des candidats aux législatives au RHDP, selon Le Temps.