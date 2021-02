Patricia Balme sous le charme de Guillaume Soro

À l'occasion du second anniversaire de la démission de Guillaume Soro de la présidence de l'Assemblée nationale, Patricia Balme n'a pas tari d'éloges envers le fondateur du mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS). La communicante politique française n'a pas manqué de saluer le courage de l'enfant de Kofiplé.

Ce que Patricia Balme pense de Guillaume Soro

Il y a deux ans, Guillaume Soro claquait la porte de l'Assemblée nationale après de nombreuses années de relations avec Alassane Ouattara. Élu à la tête de l'hémicycle ivoirien le 12 mars 2012, l'ancien chef de la rébellion ivoirienne a officiellement annoncé sa démission le 8 février 2019. Le départ du député de Ferké est le résultat de profondes divergences entre lui et le chef de l'État ivoirien.

En effet, Alassane Ouattara aurait bien aimé voir son "fils" Guillaume Soro militer au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Mais il s'est heurté à un refus catégorique de la part de l'ex-leader de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI). "Oui, j'ai choisi de ne pas m'engager au sein du RHDP unifié. Ainsi je n'ai pas pris part au congrès du 26 janvier dernier au stade Félix Houphouët-Boigny. Grave erreur ! Grave faute ! Ont tôt fait de clamer certains de mes compères. Mais voyez-vous je suis homme plus au jugement de l'histoire qu'au jugement des hommes", s'était exprimé "Bogota".

Avec du recul, Guillaume Soro, en exil dans l'hexagone depuis le 23 décembre 2019, ne regrette pas sa décision de quitter le fauteuil de l'Assemblée nationale. "Je savais dès lors que s’en était fini de la démocratie dans mon pays. J’étais aussi conscient que la route, pour le retour, serait longue et rocailleuse: la mort, la prison, l’exil et les trahisons ! Ça n’a pas raté ! Le positif ? Je continue à observer et à apprendre", a-t-il fait savoir le 8 février 2021.

Patrica Balme, soutien indéfectible du patron de GPS, apprécie énormément le "courage" de l'ex-PAN. Pour la communicante française, en renonçant à une fonction prestigieuse sans courber l'échine et refuser la soumission, Guillaume Soro "aura démontré ce qui est et doit être la marque de fabrique d’un grand homme politique: Le courage, celui de savoir dire NON !!!".

Patricia Balme, la présidente fondatrice de PB Com INTERNATIONAL, précise que le chef de file des soroistes "a eu le courage de dire NON ! NON aux compromissions avec un pouvoir dictatorial ! NON aux petits arrangements entre amis! NON aux combines électorales! "

