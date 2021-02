Comment Marie Noëlle Kouassi trouble le sommeil d' Eudoxie Yao

La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, a une sérieuse concurrente répondant au nom de Marie Noëlle Kouassi. La guerre a déjà commencé entre ces deux charmantes dames.

Marie Noëlle Kouassi fait d'étranges révélations sur Eudoxie Yao

Depuis plusieurs jours, une jeune femme du nom de Marie Noelle Kouassi est présentée comme une sérieuse concurrente de la star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao.

Dotée d'un postérieur tout aussi énorme et des courbes toutes aussi généreuses que celles de la fiancée de Grand P, la belle Marie Noelle est déjà sollicitée par de nombreux médias ivoiriens.

Dans un entretien accordé à un média digital de la place, elle a révélé une information surprenante sur la go Bobaraba.

"Je devais me rendre à un shoot où Eudoxie YAO était présente. Mais j’ai dû me retourner parce qu’elle a refusé que je vienne", a affirmé Marie-Noëlle Kouassi qui estime même qu'Eudoxie Yao a peur de se faire détrôner.

Cette information devenue virale sur la toile, a suscité les réactions de plusieurs internautes qui ont tenu des propos moqueurs à l'encontre d'Eudoxie Yao.

De son côté, Eudoxie Yao a formellement démenti les propos de la belle Marie Noëlle Kouassi, affirmant ne pas connaître cette dernière.

''Je ne l'ai jamais vue. Je suis tombée des nues. Je n'ai jamais été à un shoot où elle devait venir. Les shoots, il y a longtemps que j'en ai fait. À telle enseigne que je me demande si ces propos émanent d'elle vraiment'', a-t-elle indiqué.

Puis d’ajouter: ''Je me souviens juste qu'elle avait été invitée sur une chaîne de radio de la place. Les animateurs ont voulu la comparer à moi. Elle a osé dire sur les antennes que, nous comparer ( elle et moi) la diminue. Je n'avais pas du tout apprécié sa réaction. J'ai trouvé cela mal poli de sa part. Les clashs, je n'aime pas. Je n'ai pas eu besoin de faire des clashs pour me faire remarquer. Ma personne déjà fait le buzz'', a-t-elle déclaré.