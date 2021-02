Saint Valentin: Les paroles et les baisers de Grand P à Eudoxie Yao

A l’occasion de la fête de Saint Valentin, le chanteur guinéen Grand P a envoyé un joli message d’amour à sa femme Eudoxie Yao.

Grand P à Eudoxie Yao: ‘’Je t'aime éperdument. Je te le dis et je te le répète‘’

Ce n'est plus un secret pour personne. La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, et le chanteur guinéen Grand P disent être en couple depuis plusieurs mois. La bimbo ivoirienne avait récemment effectué un séjour en Guinée où elle a été présentée à sa belle-famille. Nos deux amoureux avaient même annoncé leur mariage pour la fin de l'année 2020.

Mais, contre toute attente, Grand P et Eudoxie Yao n'ont pas été aperçus ensemble depuis le début de l'année 2021 et le mariage tant annoncé, n'a toujours pas eu lieu. Ce qui a récemment poussé de nombreux internautes à affirmer que la bimbo ivoirienne avait quitté Grand P.

Une rumeur face à laquelle Eudoxie Yao n'était pas restée les bras croisés et avait tenu à réagir. «C’est faux. Je n’ai jamais quitté Grand P. Il faut que cela soit clair. Ce ne sont que des mensonges que les gens racontent. C’est par rapport à quoi, je vais le quitter? Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent. C’est leur problème. Ce n’est pas parce qu’on ne nous voit pas ensemble tout le temps, qu’il y a un problème. Moi, j’étais en Guinée récemment. Quand je suis revenue à Abidjan, Grand P est venu me rejoindre ici. Il est reparti à Conakry chez lui où il vit mais où est le problème?”, avait-elle interrogé au micro de vibe radio.

De son côté, Grand P a profité de la fête de Saint Valentin pour envoyer un joli message à sa dulcinée. ‘’Je t'aime éperdument, et je te le dis, et je te le répète. Mes paroles te l'expriment et mes baisers te le prouvent. Et quand j'ai fini... je recommence. Je voudrais recommencer ainsi pendant l'éternité, et chaque soir, je regrette la nuit qui va s'écouler sans toi, et chaque matin, j'en veux au soleil de briller, comme aujourd'hui, quand tu n'es pas dans mes bras. Mme KABA EUDOXIE YAO, bonne fête des amoureux’’, a écrit Kaba Moussa Sandana alias Grand P sur sa page Facebook.