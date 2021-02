Musique: Ce qui arrive à Djeasha, la sœur de Maitre Gims et Dadju

La sœur de Maitre Gims et Dadju, la belle Djeasha se lance à son tour dans la musique après Afi, le grand frère de la famille Djuna.

Djeasha, première fille d’une fratrie composée de 14 enfants

Après Gim’s, Dadju et Afi, Djeasha va tenter de se faire une place dans la musique. Elle a dévoilé son premier single le dimanche 14 février 2021.

Fille du musicien congolais Djuna Djanana, ayant connu son heure de gloire aux côtés de Papa Wemba, Djeasha Djuna a mis en ligne une vidéo en guise de présentation sur YouTube.

Dans cette séquence de quelques minutes, la jeune femme explique son parcours et les critiques qu’elle a reçues en raison de ce début de carrière très tardif.

Née à Yolo, un quartier de Kinshasa en RDC, Djeasha quitte ses parents alors qu’elle n’a qu’un an pour se réfugier à Paris, en 1988.

Elle y connait des années difficiles, étant une sans papiers qui erre dans différentes familles d’accueil. Elle n’échappe pas non plus à la dure réalité des squats qui s’enchainent même après avoir connu cinq années de stabilité à Notre-Dame de Nazareth.

Inscrits à l’école élémentaire du quartier, ses frères et elle se mettent toujours en première ligne sur la scène pour les spectacles de théâtre, de danse et font profiter à tous leur passion pour le dessin, la lecture et la musique. Une famille qui adore la musique depuis des générations.

Cinquième enfant et première fille de la fratrie composée de 14 enfants, les premiers pas de Djeasha dans la musique n'ont pas forcément été accueillis comme elle l'aurait souhaité.

"Lorsque j'ai commencé à parler à mon entourage de mon désir de me lancer dans la musique, j'ai eu beaucoup de critiques. J'ai été jugée. J'ai eu des amis qui m'ont dit que je ne pouvais pas arriver comme ça", se souvient celle qui est consciente qu'être "la sœur de" a des avantages et des inconvénients.

"C'est certain que je peux bénéficier de leurs expériences, mais en revanche je vais être jugée différemment et même très sévèrement", indique-t-elle, bien décidée à tracer son chemin de façon très autonome :

"J'ai avancé dans mon travail, je me suis créé une équipe internationale. J'ai énormément travaillé et bien évolué. J'ai informé mon entourage qu'après avoir bouclé mes projets. Je voulais vraiment rester concentrée et trouver ma propre identité, mon ADN musicale." Nous ne pouvons que lui souhaiter une aussi belle carrière musicale que ses frères et son père.

Cette année 2021 sera marquée par le retour de la Sexion d’Assaut après plus de 8 années d’absence. Ce que l’on sait pour le moment, c’est que le groupe parisien fera une tournée dans toute la France, intitulé Le retour des Rois.

Mais pour le moment, il n’y a pas de nouvel album qui verra le jour. C’est Black M qui a répondu à cette question au micro de NRJ en disant :

« Y en a beaucoup qui pensent qu’on a annoncé l’album mais pour l’instant on n’a pas annoncé l’album. Pour l’instant on est arrivé pour dire qu’on fait un…On revient sur scène. Après je ne vais pas mentir non plus on a fait du studio. Mais là on veut revenir sur la scène, nous faire kiffer et faire kiffer les premiers fans. »

Dans la famille Djuna, la musique est très présente puisque Gims, Dadju, Bedjik, Afi et Saty Djelass ont réalisé des morceaux avec plus ou moins de succès. Darcy est aussi impliqué dans l’art avec le dessin.