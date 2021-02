Titrologie du 22 février 2021: "Guerre froide autour de Ouattara"

Titrologie du 22 février 2021 - Au menu de la revue de presse de ce lundi 22 février 2021, la presse ivoirienne a repris en boucle l’énorme coup d’éclat de Fabrice Sawegnon, le patron de Voodoo Communication et de Life Tv avec la jeunesse de Yopougon; mais également, revient largement sur l'état de santé de chef du gouvernement, Hamed Bakayoko, qui séjourne actuellement en France pour des raisons médicales, tout comme celui du président de l’Assemblée nationale, Amadou Soumahoro.

Titrologie du 22 février 2021: Gros mystère autour de la santé d'Hamed Bakayoko

C’est un sensationnel Fabrice Sawegnon (FS), dans le rôle de rassembleur autour des valeurs sportives et de Cohésion sociale, qui s’est porté parrain d’un match de gala de la jeunesse de Locodjro, au cours duquel il a communié avec eux.

Tel un ministre de la jeunesse, le jeune homme d'affaire considéré comme le Tycoon de la communication en Afrique de l'Ouest, a réussi à mobiliser et emballer plus de "2000 personnes" samedi à Locodjoro, un sous-quartier de la commune populaire de Yopougon, font savoir les quotidiens Aujourd'hui, L'Inter et bien d'autres Unes.

Occasion pour FS, candidat suppléant du RHDP dans la commune du Plateau aux législatives du 6 mars prochain aux côtés du titulaire Ouattara Dramane dit “OD”, de mettre à profit cette rencontre sportive dédiée à la cohésion sociale.

Pour Le Patriote, M. Fabrice Sawegnon, modèle parfait de réussite dans l'entrepreneuriat, a eu à galvaniser ces 2000 jeunes venus des quatre coins de Yopougon, une commune chère à l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo.

A en croire la presse en ligne et les journaux ivoiriens dans la titrologie du 22 février 2021, le stade de Maracaña, contiguë à la mairie annexe de Locodjro, a refusé du monde, samedi 20 février, rien que pour voir et écouter le boss des Lifeuses, l'émission à succès de Life Tv, animée entre autres par Emma Lohoues, Nathalie Koah et Suy Fatem.

Titrologie du 22 février 2021: Sans Vice-président, la Côte d'Ivoire attristée de l'absence de son PM et de son PAN

L’actualité en Côte d'Ivoire, c’est aussi l’état de santé des députés sortants des circonscriptions de Séguéla commune et sous-préfecture, respectivement le Premier ministre Hamed Bakayoko et le président de l’Assemblée nationale, Amadou Soumahoro; tous les deux candidats à leur propre succession pour le compte du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) lors du scrutin législatif du 6 mars 2021.

Le Jour plus dévoile à sa Une, “toute la vérité” sur l’”affaire Hamed Bakayoko évacué en France”. Pour sa part, Le Mandat donne des précisions sur “le temps probable de son séjour” dans l’Hexagone, un “gros mystère” planerait sur l’état de santé d’Hamed Bakayoko, selon Le Sursaut.

“Le Worodougou est très désemparé et déboussolé”, depuis l’hospitalisation de ses deux fils, annonce L’Héritage.