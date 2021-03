Découvrez votre horoscope de mars côté Amour, travail, argent...

Votre horoscope de mars 2021 est disponible sur Afrique-Sur7.fr. Consultez et découvrez les prévisions de vos signes zodiaques de ce premier jour du mois de mars.

Amour, travail, argent, santé... Ce que vous reserve votre horoscope de mars

Votre horoscope de mars;

BÉLIER

AMOUR

Finie la routine ! Votre couple s'enflamme et vous devriez en profiter.

SANTÉ

D'où puisez-vous ce dynamisme ? Vous êtes resplendissant(e).

ARGENT

L'argent ne pousse pas sur les arbres, dit-on. Toutefois, dans les prochaines semaines, vous allez voir votre épargne fructifier. Il est temps de vous faire plaisir... ou de rester prudent(e) en laissant votre argent dormir encore un peu.

TRAVAIL

Votre réussite n'a plus rien d'utopique : vous êtes fortement motivé(e) pour réussir vos ambitions et vos projets. Loin de vous décourager, les difficultés que vous pouvez rencontrer sont bien vite surmontées !

TAUREAU

AMOUR

Relation passionnelle ou pas, votre vie quotidienne vous va très bien.

SANTÉ

À l'écoute de votre corps, vous êtes de nature solide et votre capital santé sera d'autant plus bon !

ARGENT

Côté finances, tout se passe bien : ni mieux, ni pire.

TRAVAIL

Vous vivez une période un peu mouvementée en ce moment au travail. Pas de craintes, cela ne se prolongera pas !

GÉMEAUX

AMOUR

Niveau cœur, tout va pour le mieux ce jour. Que vous soyez célibataire ou en couple, rien ne sera compliqué.

SANTÉ

Avoir une énergie pareille et ne pas en profiter, ce serait fort dommage !

ARGENT

Vous avez dit finances ? Voilà bien l'aspect de votre vie dont vous n'aurez pas à vous préoccuper les jours à venir.

TRAVAIL

Après une baisse de régime, votre motivation professionnelle repart de plus belle ! Continuez comme ça et vos efforts seront valorisés.

CANCER

AMOUR

En couple ou seul(e), les déceptions amoureuses ne sont pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Pas de changement significatif à noter sur le plan sentimental.

SANTÉ

Point de vue santé, les planètes vous offrent aujourd'hui un coup de boost fort appréciable.

ARGENT

Votre compte bancaire est bien rempli du fait de vos efforts. Vous pouvez finalement choyer vos proches !

TRAVAIL

Votre motivation vous a abandonné(e) aujourd'hui, mais avec du courage, vous arriverez à redresser le cap !

LION

AMOUR

La tendresse est plus que jamais présente. Côté cœur, vous êtes sur un petit nuage.

SANTÉ

Les petits tracas du quotidien n'auront pas raison de vous aujourd'hui : vous avez la forme et le reste passe au second plan.

ARGENT

Accordez-vous un petit plaisir en ce jour, votre portefeuille vous le permet grâce aux économies faites récemment.

TRAVAIL

Il vous sera difficile de vous focaliser sur votre travail aujourd'hui. Prenez garde à ne pas prendre de retard !

VIERGE

AMOUR

Soyez patient(e), vous allez très vite profiter d'une belle accalmie dans votre relation. Célibataire, votre situation également va changer dans peu de temps.

SANTÉ

Vous êtes relativement en forme et une belle énergie vous accompagnera toute la journée.

ARGENT

Ne décevez plus votre banquier dans le futur : soyez vigilant(e) et épargnez !

TRAVAIL

Vous allez recevoir les félicitations de la part de votre boss en raison de votre très bon travail. Bravo !

BALANCE

AMOUR

Vous êtes très heureux(se) ces derniers temps, et rien ne pourra se mettre entre votre conjoint(e) et vous.

SANTÉ

Vous tenez une forme olympique dernièrement, que diriez-vous d'en profiter ?

ARGENT

Vos finances ne vous causeront aucune inquiétude : vous rentrerez largement dans vos frais et aurez même de quoi vous accorder un petit plaisir.

TRAVAIL

Sur le plan professionnel, vous faites preuve d'une efficacité redoutable, vous êtes apprécié(e) à la fois pour vos qualités humaines et vos compétences professionnelles.

SCORPION

AMOUR

Votre partenaire et vous êtes sur la même longueur d'onde, et cela vous donne du baume au cœur.

SANTÉ

Vous vous portez comme un charme, et cela se voit ! Ne soyez pas étonné(e) si les gens vous demandent d'où vous tirez votre santé de fer.

ARGENT

Vos envies de dépenses ne sont pas en adéquation avec vos capacités budgétaires. Faites un effort.

TRAVAIL

Au travail, on écoute votre opinion : vous êtes moteur de progrès permanents et grâce à votre éthique de travail et vos qualités relationnelles, votre avis est pris en compte.

SAGITTAIRE

AMOUR

Votre relation se déroule bien mais un brin de folie ne vous ferait pas de mal à vous et votre conjoint(e).

SANTÉ

Ce n'est pas l'énergie qui vous fait défaut aujourd'hui ! Vous êtes reposé(e) et vos batteries sont rechargées. Votre tonus physique sera à toute épreuve.

ARGENT

Vos finances ne seront pas brillantes, mais pas foncièrement mauvaises pour autant. Serrez-vous un peu la ceinture, tout ira bien.

TRAVAIL

Baisse de moral au bureau aujourd'hui ? Pas de panique, ça ne va pas durer !

CAPRICORNE

AMOUR

Seul(e), c'est le calme plat, et vous commencerez à vous impatienter. Courage !

SANTÉ

Vous avez plein d'énergie à revendre en ce moment : utilisez ce regain pour vous lancer dans une idée qui vous tient à cœur !

ARGENT

Vos efforts finissent par payer et vos finances retrouvent un semblant de stabilité.

TRAVAIL

Vous multipliez les succès ! Rien ne vous stoppe et vos collaborateurs sont admiratifs. Continuez de croire en vous et votre persévérance ne tardera pas à porter ses fruits.

VERSEAU

AMOUR

Votre situation sentimentale commence à vous faire souffrir ... Prenez un instant pour réfléchir à des solutions mais prenez votre temps.

SANTÉ

Vos cernes ne trompent personne : vous êtes épuisé(e). Des vacances vous feraient le plus grand bien !

ARGENT

Après tous vos efforts pour faire s'accroître vos économies, vous allez enfin pouvoir en jouir un minimum, et cela tombe bien !

TRAVAIL

Vous serez sous le feu des critiques aujourd'hui, attention à ne pas vous énerver, vous pourriez le regretter amèrement.

POISSONS

AMOUR

Vous n'avez pas le cœur ou le courage de recevoir de l'amour ces derniers temps ce qui vous fera rater de près une belle histoire d'amour.

SANTÉ

Vous avez un léger coup de mou aujourd'hui. Prenez le temps de vous reposer, vous serez plus en forme demain !

ARGENT

Arrêtez de puiser dans votre épargne pour renflouer votre compte en banque, cela n'a rien de bénéfique et vous videz rapidement vos réserves.

TRAVAIL

Vos investissements et votre attention dans votre travail sont salués par tous, vous pouvez en être fier. Restez attentif, une belle opportunité ou une promotion, qui sait ce qui pourrait arriver bientôt ?

Votre horoscope de mars - votre horoscope de mar