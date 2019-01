Annonce : Jeune dame recherche emploi d' Ingénieur géologue

Mme Béhé Guiraou Chantal recherche un emploi d' Ingénieur géologue. Originaire de Côte d'Ivoire, à Abidjan, Chantal est disposée à étudier une offre de toute entreprise de tout pays en recherche d'une nouvelle collaboratrice. Toute entreprise souhaitant entrer en contact avec elle peut lui écrire à guiraou@ymail.com.

Emploi d' Ingénieur géologue : EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ( 06 ANS )

2009 à avril 2013 : Institut Africain de Dévéloppement et des Stratégies (IADS)

Ingénieur géologue chargée des Études d’Impact Environnemental et de Dévéloppement Durable

2013 à septembre 2014 : CIPEM Ingénieur géologue chargée de la recherche d’hydrocarbures

Avril 2015 : NORDA STELLO Ingénieur géologue consultante sur le Projet d’Urgence de Renaissance des Infrastructures en Côte d’Ivoire intitulé : « Etude technique et étude d’impact environnemental et social portant sur l’aménagement du réseau de drainage des bassins versants d’Abidjan Est et Abidjan Ouest »

Octobre 2017 : ONEP Stagiaire en qualité d’Ingénieur géophysicien à la DRE dans le Service de Prospection et Mobilisation des ressources en Eau

Avril 2018 : École Internationale des Ponts et Chaussées Assistante du Président-Fondateur, Directrice des Études

FORMATION ACADÉMIQUE

Université de Cocody (Félix Houphouët Boigny) :

- DEA en Sciences de la terre (Mention Assez-Bien)

- Maîtrise de géologie Université d’Abobo-Adjamé (Nangui-Abrogoua)

- Maitrise en Sciences et Techniques de l’Eau - DEUG II en Sciences de la Nature et de l’Environnement

COMPÉTENCES

Domaine pétrolier Etudes 3G (Géologie-Géophysiques - Réservoir)

Géophysiques

Géologie générale

Diagraphie

Sédimentologie

Biostratigraphie

Géologie marine

Domaine du Développement Durable

Études d’écodéveloppement durable

Contact : guiraou@ymail.com.