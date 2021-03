Décès d'Hamed Bakayoko : La cinglante mise en garde d'Alpha Blondy

Les artistes ivoiriens et africains, ainsi que les mélomanes venus des quatre coins du monde ont veillé mercredi au stade d'Ebimpé pour rendre un hommage artistique à Hamed Bakayoko, le défunt Premier ministre de Côte d'Ivoire. Alpha Blondy, le reggaeman, qui faisait partie de cette crème d'artistes qui se sont succédé sur le podium, a tenu à faire une mise en garde à ses compatriotes ivoiriens.

Alpha Blondy : « Vous vous trompez de guerre parce que vous vous trompez d'adversaires »

10 mars 2021, Hamed Bakayoko est décédé à Fribourg, des suites d’un cancer fulgurant du foie. Cette tragique nouvelle du décès du Premier ministre a totalement déchiré le coeur des Ivoiriens, qui sont encore sous le choc de la brusque disparition d’Amadou Gon Coulibaly, son prédécesseur. Aussi, le programme des obsèques du Ministre de la Défense inclut un deuil national huit jours et un hommage de la Nation suivi d’animations artistiques.

Mercredi 17 mars 2021, dans la soirée, près de 200 mille mélomanes ont pris d’assaut le stade flambant neuf d’Ebimpé. En ces lieux, des artistes nationaux, africains et même internationaux avaient décidé de rendre un homme des plus mérité à celui qui fut un véritable parrain et mécène du milieu des arts en Côte d’Ivoire et en Afrique.

Alpha Blondy, de son vrai nom Koné Seydou, a mis le feu dans un stade totalement en transe et métamorphosé. Fidèle à ses habitudes, la star ivoirienne a profité pour cracher ses vérités aux hommes politiques. S'adressant à Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, le chanteur et compositeur aux multiples albums a déclaré : « Madou, comme tu es un politicien, j'ai aussi un message pour toi. »

Puis, le chanteur de reggae à la sauce ivoirienne a fait un a cappela avec son titre "Le feu" : « Vous jouez avec le feu

Vous jouez avec le feu

Vos querelles sempiternelles,

Font la louange de la géhenne

Avec vos querelles personnelles

Vous nous éclaboussez de votre haine

Vaut mieux une fin effroyable

Qu'un effroi sans fin.

Vous vous trompez de guerre

Parce que vous vous trompez d'adversaire

Et vous jouez avec le feu

Vous jouez avec le feu... »

Loin d'en rougir, le ministre de la Jeunesse, ainsi que toute la jeunesse qui l'accompagnait, reprenait en coeur les mélodies d'un Alpha Blondy, qui s'est par moment montré avant-gardiste sur certains sujets hautement politiques.

Père du mouvement rastafari dans la capitale économique ivoirienne, Jagger dispose dans ses différentes paylists des mélodies et chansons très engagées qui sont de véritables hits qui enflamment les sound-systems et les concerts. S’inspirant du genre musical et des sonorités de la Jamaïque, Alpha Blondy a su surfer sur la musique de Bob Marley, le style musical jamaïcain et autres sonorités musicales africaines, pour faire danser ses millions de fans en Afrique de l’Ouest, dans le Maghreb, au zénith et dans bien d’awards à travers le monde.

Écrire de nouvelles chansons constitue pour Alpha une véritable passion. Aussi, reprendre une chanson de Bob Marley n’a-t-il pas moins déprécier ses compositions face à son autre challenger du continent, feu le Sud-africain Lucky Dube, qui était également un artiste reggae qui alignait les vinyles et clips de hautes voltiges.

Enfant du ghetto, depuis son premier album « Jah Glory », avec son fameux titre « Brigadier sabary », Alpha Blondy et son groupe de reggae Solar system, son de véritables bêtes sur scène. Dans ses rythmes de musiques jamaïcains, ses mix et ses opus qu’il chante en Français, en Anglais, en Malinké ou autres dialectes des Caraïbes dans ses nouveautés musicales, qui constituent de véritables délices dont se délectent les auditeurs et autres fans du reggaeman Alpha Blondy.

Ses musiciens, ses chanteurs, son guitariste attitré, ses sons de reggae roots et sa discographie font d’Alpha Blondy un véritable patrimoine culturel ivoirien et même africain. Ses collaborations avec d’autres sonorités exotiques, n’édulcore en rien le reggae africain qu’il incarne décennie après décennie.

Écouter la Radio Alpha Blondy FM, c’est également se plonger dans un univers où tous les genres musicaux ont droit de cité. Écoutez Alpha Blondy, et vous vous rendrez compte d’un musicien qui enchaine les records à Abidjan et dans l’actualité musicale mondiale. Ses titres phares sont de véritables hymnes sur les rives de la lagune Ébrié, tant la rythmique à la sauce folk et ses arrangements sonores sont repris en choeur à Abidjan. Et pourtant, enregistrer son premier album a été pour ce militant de la cause panafricaine une véritable galère. N’eût été le coup de pouce de son ami, l’animateur avant-gardiste Roger Fulgence Kassi.

Le soul, le rap, le hip-hop, le zouglou, le couper-décaler, le blues, le rock n Roll, le funk et bien d’autres sonorités ivoiriennes, africaines et même mondiales ont pignon sur rue en Côte d’Ivoire, n’empêche que le petit fils de « Nandjelet » est un digne héritier de Robert Nesta Marley, dont l'Afro-Beat ou l'Afro Groove demeurent authentiques. Ses prises de position politique sont autant des pavés jetés dans la mare.