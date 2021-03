Titrologie du 22 mars 2021- La revue de presse ivoirienne de ce début de semaine marquée par la cérémonie de 7e jour du décès du Premier ministre Hamed Bakayoko et "l'expropriation" imminente des comptes dormants depuis 10 ans, soit après la chute du régime de Laurent Gbagbo en 2011.

Titrologie du 22 mars 2021 - Hamed Bakayoko, "mission accomplie"

Dans la Titrologie du 22 mars 2021, les Unes des journaux en Côte d'Ivoire, sont dominées par la fin des cérémonies funéraires du Premier ivoirien Hamed Bakayoko, ce dimanche.

En effet, Abobo où l'ex-ministre de la Défense était le premier magistrat de la commune, a accueilli la cérémonie de 7e jour du Décès d'HamBak, décédé le 10 mars dernier en Allemagne des suites d'un cancer du foie, à l'âge de 56 ans.

"Sacrifices, bénédictions, invocations", etc, ont été faits "pour accompagner le défunt", titre Fraternité matin. A cette occasion, souligne L'Intelligent d'Abidjan, la mobilisation était forte et d'importants "dons" ont été faits à la dimension de la "générosité et de la bonté" du Golden Boy, hier à Abobo où Kandia Camara s'apprêterait à succéder à Hamed Bakayoko comme Maire intérimaire après avoir été élue député de l'ex-fief du commando invisible d'Ibrahim Coulibaly dit "IB".

Alors que la "Nation rassemblée, priait pour le repos de l'âme du Premier ministre ivoirien, le chef de l'Etat Alassane Ouattara a "livré un dernier message à HamBak", fait savoir Le Mandat.

Titrologie du 22 mars 2021: "Laissez tranquille Téné Birahima Ouattara"

Ce quotidien, tout comme Le Bélier et Soir Info font écho de la sortie de Brice Kouassi, demandant de "laisser tranquille Téné Birahima Ouattara" dit Photocopie qui assure l'intérim d'Hamed Bakayoko au Ministère de la Défense.

Le très réservé frère du Président de la République est pris à partie depuis sa nomination sur la toile; ses détracteurs le soupçonnant d'être le dauphin en préparation de Ouattara après la mort des Premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko en moins de dix mois.