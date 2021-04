Titrologie du 23 avril 2021: "La Primature s'implique dans le retour de Gbagbo"

Titrologie du 23 avril 2021. Les échauffourées éclatées, jeudi, au siège du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et les tractations pour le retour en Côte d'Ivoire, de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, sont les deux actualités majeures de ce vendredi.

Titrologie du 23 avril 2021 : " Le siège du parti de Bédié à sang"

La guéguerre autour de la succession du président Henri Konan Bédié à la tête du PDCI-RDA, a pris une tournure alarmante, jeudi 22 avril 2021. Armés d'armes blanches, des individus présentés comme membres de la jeunesse du parti, ont pris d'assaut le siège du PDCI-RDA.

L'objectif était d'empêcher une réunion tenue par Maurice Kakou Guikahué, le secrétaire exécutif en chef. "Le siège du parti de Bédié à sang hier", informe Le Jour plus qui dénombre plusieurs blessés lors de cette bataille rangée entre ces groupes de jeunes opposés. "Des militants se découpent à la machette", relate le Matin.

Le Nouveau Réveil, proche du parti d' Henri Konan Bédié, dresse le film de la scène surréaliste qui a eu lieu au siège du vieux parti. "De qui et à quoi répondent cette violence et les auteurs ? ", s'interroge le confrère. Pour le Patriote, "Plus rien ne va au sein du vieux parti". Le Bélier, pour sa part, invite les différentes parties engagées dans cette crise à mettre balle à terre.

Titrologie du 23 avril : "La Primature s'implique dans le retour de Laurent Gbagbo"-Titrologue

Autre sujet de l'actualité ivoirienne relayée dans la titrologie du 23 avril, ce sont les tractations pour le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo dont la confirmation de l'acquittement, a été prononcée le 31 mars dernier.

" La Primature s'implique dans le retour de Laurent Gbagbo", informe Le Temps. Le journal révèle que des émissaires du gouvernement ivoirien ont été dépêchés à Bruxelles auprès de l'ex-président ivoirien.

La présence de la délégation ivoirienne en Belgique, s'inscrit certainement dans la suite de l'annonce du président Ouattara, du 8 avril dernier, de faciliter le retour au bercail des deux Ivoiriens, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Pour le compte des faits divers, on déplore les morts, une dizaine, dans un grave accident de circulation, survenu, jeudi, sur le tronçon Abobo N'Dotré - Yopougon.