Titrologie du 27 avril 2021 : PDCI, "Bédié coupe la tête à Guikahué"

La titrologie de ce mardi 27 avril 2021 fait une part belle aux supposées tensions qui ont cours entre Henri Konan Bédié et Maurice Kakou Guikahué au sein du PDCI-RDA. Et ce, après la mise en place du Comité politique du parti septuagénaire. Les lignes bougent également, selon la presse ivoirienne à propos du retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo.

Titrologie : Retour de Gbagbo, « Des manoeuvres de sabotage dénoncées »

Que se passe-t-il au juste au seul du Parti démocratique de Côte d'Ivoire ? Bien malin qui pourrait dire avec exactitude la teneur des dernières décisions de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié. Même la presse nationale, dans son ensemble, s'emmêle les pédales. En témoigne la titrologie de ce mardi.

Le Bélier intrépide nous conduit dans "Les secrets des dernières décisions" prises pour la restructuration du parti créé par Félix Houphouët Boigny. "Bédié coupe la tête à Guikahué", se veut plus formel L'Expression. Et L'Inter d'ajouter : "Bédié dépouille Guikahué de ses pouvoirs." "Bédié prend ses responsabilités, Guikahué cassé", martèle Soir Info. Pour Le Matin : "Bédié ressuscite son CNB contre Guikahué."

Le Nouveau Réveil rectifie cependant toutes ces allégations en indiquant : "Le Secrétariat Exécutif est bel et bien en place et fonctionnel." Avant d'ajouter qu'il s'agit de "4 organes pour redynamiser le PDCI-RDA. Le Sursaut révèle pourtant que "Bédié prépare l'après-Bédié". A propos des affrontements sanglants au siège de leur parti, "Les jeunes du PDCI accusent Kakou Guikahué", apprend-on de Notre Voie. Dernière Heure explique pour sa part "Comment Bédié a ramené l'ordre et le calme". Puis, le confrère livre "Des secrets sur l'attaque de la maison du parti, jeudi".

Depuis leur acquittement définif à La Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, il est de plus en plus question du retour en Côte d'Ivoire de Gbagbo Laurent et Blé Goudé Charles. Cependant, le tractations sont toujours en cours pour le retour des deux Ivoiriens au bercail. C'est dans cette dynamique que l'ex-chef d'Etat a envoyé des émissaires chef Pascal Affi N'Guessan, le président d'une frange du Front populaire ivoirien (FPI). "Notre Voie nous révèle "Ce que Monnet a dit à Affi, hier".

Retour en Côte d'Ivoire après son acquittement, Le Jour Plus évoque plutôt "Les gros soucis de Laurent Gbagbo". Soir Info croit savoir pour sa part "Ce que Gbagbo attend concrètement avant de boucler ses valises". L'Inter titre toutefois sur "Les manoeuvres de sabotages dénoncées" à propos du retour du Woody de Mama.