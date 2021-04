PDCI : Maurice Kakou Guikahué sur la sellette ? Les indices de Bédié

Il y a un malaise dans la haute direction du PDCI. C'est le moins que l'on puisse dire après la dernière décision d'Henri Konan Bédié de créer un comité politique. Pr Maurice Kakou Guikahué, Secrétaire exécutif du vieux parti se voit ainsi dépouiller d'une bonne substance de ses attributions.

Le Comité politique du PDCI, un croc-en-jambe de Bédié à Maurice Kakou Guikahué ?

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) n'est pas au mieux de sa forme. Le plus vieux parti politique ivoirien, qui vient de fêter ses 75 ans, traverse une véritable zone de turbulences. En témoignent quelques bisbilles observées ces derniers temps au sein de la formation politique créée par Félix Houphouët Boigny. Outre les escalades verbales et autres positions tranchées prises par médias interposés.

C'est dans cette suspicion qui se généralise qui fil des jours au sein du parti septuagénaire que le jeudi 22 avril dernier, que des étudiants présumés proches de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) ont fait irruption au siège du vieux parti, alors que le Secrétaire exécutif tenait une rencontre avec des structures de jeunesse du PDCI-RDA, notamment la JPDCI urbaine, la JPDCI rurale et la JPDCI estudiantine. La rixe qui s'en est suivie a entraîné de nombreux blessés du côté des jeunes pédécéistes.

Alors que les tenants et aboutissants de cette autre affaire sont loin d'avoir été élucidés, qu'Henri Konan Bédié procède à la nomination d'un Comité politique. Ainsi, son nommé Doho Simon, Ehouman Bernard, Doulaye Coulibaly, Djedri N’Goran, Kouassi Valentin et Innocent Yao en qualité de membres. Maître Blessy Chrysostome assurant le poste de Secrétaire général et Attoubé Koko faisant office de Secrétaire général adjoint.

Dès la mise en place de cette nouvelle équipe, Me Blessy, avocat du PDCI-RDA, a publié sur sa page Facebook : "L'honorable Maitre BLESSY Jean-Chrysostome, Député de Béoumi, nommé Secrétaire Général du Comité Politique du PDCI RDA que vient de créer le President Henri Konan Bédié. Voir le nouveau réveil de ce jour."

Maurice Kakou Guikahué, Secrétaire exécutif du PDCI-RDA est, quant à lui, nommé Conseiller spécial auprès du président Bédié, chargé du suivi du Comité politique.

Ce Comité politique, nouvel organe de l'ancien parti unique, est chargé des analyses, de l’élaboration de la stratégie politique et du suivi des activités du PDCI-RDA sous l’autorité du président Bédié, en liaison avec le Cabinet du président en vue du renforcement du positionnement politique du parti. S'agit-il ainsi d'une mise sous éteignoir du Secrétariat exécutif du vieux parti ? Tout porterait à le croire, mais de nombreux cadres du parti de Bédié battent en brèche cette assertion.