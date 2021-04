Le Togo célèbre le 61e anniversaire de son indépendance

Mardi 27 avril 2021, la République du Togo célèbre le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance. A cette occasion, le pays connait des festivités marquées par un grand défilé militaire et une cérémonie de prise d'armes. Le président Faure Gnassingbé a rallumé la flamme de l'indépendance.

Il y a exactement 61 ans, la République du Togo accédait à l'indépendance avec comme premier président Sylvanus Olympio. Ce mardi 27 avril 2021, les Togolais ont célébré l'événement autour de leur chef d'Etat. En effet, une cérémonie de prises d'armes et un grand défilé militaire ont eu lieu à la place des fêtes de la présidence, en présence de Faure Gnassingbé et plusieurs autres personnalités politiques.

"Honorant la tradition républicaine hier, j'ai rallumé la flamme de l’indépendance marquant les 61 ans de l’accession de notre pays à la souveraineté internationale", a déclaré le président togolais sur son compte Twitter. C'était le lundi 26 avril. Il s'agissait de la mise en service de la turbine à gaz (SGT-800 de Siemens) de 47 mégawatts.

Pour Marc Albérola, directeur général du Groupe Eranove, "la centrale de Kékéli Efficient Power est la parfaite traduction du modèle proposé par Eranove afin de répondre au défi de l’accès à l’électricité en Afrique : un partenariat public-privé robuste et équilibré sur une durée de 25 ans englobant l’État du Togo et des acteurs internationaux de renom comme le groupe allemand Siemens (fourniture des turbines) et l’espagnol TSK (construction de la centrale)".

Faure Gnassingbé a aussi souhaité que la flamme de l'indépendance chèrement acquise par les aieux togolais demeurent dans les coeurs. Le chef d'Etat du Togo veut que cette flamme nourrisse en chaque citoyen et chaque citoyenne "le désir ardent de contribuer à la construction de la cité commune.

D’ici à fin 2021, le président Faure promet une capacité supplémentaire de 18MW à partir d’une turbine à vapeur, portant la capacité finale à 65MW.