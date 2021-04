Togo : Sa femme le quitte, il s'immole par le feu avec ses enfants

Les populations du Togo sont sous le choc depuis le drame qui a eu lieu à Djagblé, une localité située dans la commune du Zio 1. Un individu s'est enfermé dans la maison familiale avant de mettre le feu. Le bilan est triste.

Togo : Un père de famille se suicide avec ses enfants

Au Togo, un fait divers donne froid dans le dos. Mardi 27 avril 2021, les habitants de la commune Zio 1 ont été choqués devant l'atrocité de l'acte posé par un père de famille. En effet, l'individu dont la femme a quitté le domicile conjugal n'a pas pu supporter le départ de sa compagne. Malgré les supplications, sa dulcinée n'a rien voulu entendre et elle lui a tourné le dos.

Au lieu de se résoudre à refaire sa vie, l'homme dont l'identité n'a pas été révélée a préféré se donner la mort. Selon le site Icilome qui rapporte l'information, le jour des faits, le maitre des lieux s'enferme dans la maison avec ses deux enfants, en classe de CM2 et CE2. On ne sait comment ce père a pu trouver le courage de mettre le feu à la résidence. En tout cas, notre source précise que toute la demeure a été calcinée. Les agents de police, informés, sont rapidement arrivés sur les lieux. Malheureusement, les policiers n'ont trouvé aucun survivant : le père et ses deux enfants ont péri dans l'incendie.

Une enquête a immédiatement été ouverte afin d'élucider cette affaire. Les premiers résultats montrent que le défunt père de famille avait soigneusement prémédité son acte. Les enquêteurs ont découvert une lettre écrite par ses soins expliquant son ambition de se suicider.

Les voisins n'en reviennent toujours pas et demeurent interloqués devant cet acte criminel posé ce père. Pour l'heure, aucune information n'a filtré sur son ancienne compagne qui l'a quitté depuis des semaines.