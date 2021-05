Titrologie 4 mai: «Les choses s'accélèrent de plus en plus pour Gbagbo»

Le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo cristallise la titrologie de ce mardi 4 mai 2021. Ça bouillonne dans le même temps au PDCI et au RHDP. Et c'est à ce moment précis qu'Alassane Ouattara propose au parti d'Henri Konan Bédié de revenir dans la majorité présidentielle.

Titrologie : « Ébranlé par le retour de Gbagbo, le régime à genoux devant Bédié »

Depuis leur appartement définitif à la CPI, Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé s'activent pour rentrer à Abidjan. Les choses vont d'ailleurs bon train, car un comité a été mis en place pour accueillir l'ancien président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse. Soir Info ouvre la titrologie de ce mardi en révélant : "Les choses s'accélèrent de plus en plus pour Gbagbo". "En attendant le retour de Gbagbo, la mobilisation passe à une vitesse supérieure", précise le Temps. Puis, le tabloïd ajoute que pour la sécurité de l'ex-chef d'État, "le ministre de la Sécurité rassure".

Le président Gbagbo est également sous le coup d'une condamnation de 20 ans d'emprisonnement à Abidjan. Mais là encore, le procureur de la République, Adou Richard précise à la une de l'Intelligent d'Abidjan : "La décision ne dépend pas du procureur d'Abidjan, mais la justice s'inscrira dans le temps de la réconciliation." Damana Pickass, un ancien exilé pro-Gbagbo, se veut formel : "Gbagbo est une mine inestimable, dont on n'a pas encore exploité le dixième."

Pour le Quotidien d'Abidjan, "Ebranlé par le retour de Gbagbo, le régime à genou devant Bédié". Le Patriote ne donne cependant pas de choix au PDCI-RDA : "Le PDCI face à so destin. Retourner au RHDP, la seule alternative ?" Et L'Essor ivoirien d'annoncer "les grandes actions de Ouattara" pour la réconciliation nationale. Dernière Heure évoque pour sa part "l'offre surprenante de Ouattara qui n'impressionne pas Bédié". "Le PDCI envoie un signal fort au régime Ouattara", renchérit Le Bélier.