Visite surprise du ministre Amadou Coulibaly dit Am's à C'midi

Amadou Coulibaly dit Am's a entrepris de visiter les différentes structures sous sa tutelle. C'est dans cette dynamique que le nouveau ministre de la Communication était, ce lundi 26 avril 2021, au siège de la Radio diffusion télévision ivoirienne (RTI) à Cocody. Le nouveau membre du gouvernement ivoirien n'a pas manqué de se rendre sur le plateau de C'Midi, émission phare de la télévision nationale.

Le ministre Amadou Coulibaly illumine le plateau de C'Midi

6 avril 2020, le président ivoirien Alassane Ouattara procède à la signature du décret portant nomination du nouveau Gouvernement de Côte d'Ivoire. De nombreuses personnalités ivoiriennes, dont Amadou Coulibaly, ont fait leur entrée dans cette nouvelle équipe. Am's a en effet été promu au poste de ministre de la Communication et Porte-parole du gouvernement, en remplacement de Sidi Touré, qui lui s'est vu confier le portefeuille de la Pêche et des Ressources halieutiques.

Et depuis sa prise de fonction, le nouveau ministre de la Communication, lui-même professionnel du domaine, a tenu à insuffler à ses nouveaux collaborateurs, sa vision du travail. A la RTI, après une séance de travail avec les responsables des lieux, Amadou Coulibaly a fait une incursion à C'Midi. Dès que l'annonce de la présence du membre du gouvernement a été faite par le talentueux animateur Jean-Michel Onin, ce fut un véritable délire dans le studio.

Ayant pris place aux côtés de l'invité du jour, un caïd repenti de la pègre abidjanaise, le ministre de la Communication a aussitôt annoncé les couleurs. "C'est un honneur que de se voir désigner dans un gouvernement sous la présidence de Son Excellence Alassane Ouattara, Président de la République. Quand vous connaissez le parcours de ce monsieur, quand vous connaissez sa rigueur au travail, je pense que c'est un grand honneur que travailler dans son gouvernement avec lui, sous la direction du Premier ministre Achi Patrick".

A C'Midi, le ministre Amadou Coulibaly dévoile ses ambitions pour les Médias

A propos de sa visite à la RTI, le ministre se veut formel : « C’est une tradition que chaque ministre de la Communication respecte… la seule chose que nous avons ajouté, c’est que ces visites soient assorties de séance de travail pour avoir le temps, in situ, d’avoir une bonne appréciation des différentes structures. »

Et ce, afin de voir dans l’urgence les solutions qui peuvent être apportées à leurs différentes préoccupations à court terme, et à plus ou moins à long terme. Pour ce qui est des réformes au sein de la RTI, Amadou Coulibaly entend s’engager auprès de la RTI pour accompagner ce média étatique dans sa politique de modernisation.

Evoquant le thème de l’émission, le ministre s’est félicité de la transformation du parcours de vie de l’invité, Jean Rodolphe. « Son expérience m’inspire une seule chose, c’est l’espoir. Il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais considérer que quelqu’un est perdu », a déclaré le ministre.

Avant d’ajouter que tout est possible grâce à l’amour, aussi bien du côté des parents que des enfants eux-mêmes qui se doivent de prendre conscience et de voir tout le bonheur qu’on peut apporter au sien en devenant un être meilleur.