Titrologie du 10 mai 2021: "Ouattara rattrapé par ses fausses promesses"

Pour le titrologue : la revue de presse ou la titrologie de ce lundi 10 mai 2021 est légèrement dominée par les coupures intempestives d'électricité constatées ces derniers jours sur l'ensemble du territoire ivoirien.

Plusieurs quotidiens ivoiriens se sont intéressés aux coupures intempestives d'électricité constatées dans plusieurs localités du pays. Le quotidien Dernière Heure Monde affiche à sa première page: '' Coupures intempestives d'électricité, le délestage est de retour. Le rationnement, une fuite en avant du gouvernement ''.

Notre Voie barre à sa page d'ouverture: '' Coupures intempestives d'électricité, le Fpi dénonce l'échec du régime Ouattara et propose des solutions''. Le Quotidien d'Abidjan, pour sa part, mentionne à sa Une: '' Coupures intempestives d'électricité, le régime ivoirien rattrapé par ses mensonges d'hier, ce qu'il disait de la gestion de Gbagbo''.

Même son de cloche pour Le Bélier qui barre à sa Une: '' Coupures d'électricité et d'eau, cherté de la vie (...) Ouattara rattrapé par ses fausses promesses''.

Ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo est encore au coeur de la titrologie de ce lundi. '' Retour de l'ex président en Côte d'Ivoire, un pan du programme de Gbagbo dévoilé'', lit-on à la Une de L'Inter, quand Le Matin indique à sa page d'accueil: '' Retour annoncé en Côte d'Ivoire, pas d'accueil populaire pour Gbagbo à Abidjan. Ce qui est prévu à l'aéroport FHB ''.

Côte d'Ivoire : Pickass cloué au pilori

Le titrologue fera à la une de L'Expression : ''Discours de haine de Lida, Pickass...Gbagbo et ses partisans pas prêts à changer''. Le Mandat barre à sa Une: ''Front populaire ivoirien/ Présidence et unification, Gbagbo envoie un message aux deux tendances''. Soir Info, pour sa part, mentionne à sa page d'ouverture, ''des confidences exclusives livrées sur Ouattara, Gbagbo et Houphouët. Ce qui avait secrètement été gardé''.

D'autres sujets sont également abordés dans la titrologie de ce jour. ''Nuit du destin à la Riviera Golf en présence du chef de l'État, prières et exhortations'', écrit Le Patriote, quand Générations Nouvelles barre à sa Une: '' 49 ans du président de GPS, Soro : un anniversaire qui révèle l'amour d'un peuple''.