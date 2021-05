Côte d'Ivoire: Voici comment sera célébré le retour de Gbagbo au pays

De retour d'exil après dix ans passés au Ghana, Justin Koné Katinan, porte-parole de Laurent Gbagbo, a conduit une délégation, jeudi 6 mai 2021 auprès de Kouadio Konan Bertin, ministre ivoirien en charge de la Réconciliation et de la cohésion sociale.

Koné Katinan (proche de Gbagbo): "Nous savons que les cœurs sont saignants de part et d’autre"

Après dix ans passés en exil au Ghana, Justin Koné Katinan et 5 autres proches de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, ont regagné Abidjan, le vendredi 30 avril dernier. Jeudi 6 mai 2021, l'ancien ministre ivoirien du Budget, à la tête d'une délégation composée de Damana Adia Pickass et Jeannette Koudou, sœur cadette de Laurent Gbagbo, a été reçu par Kouadio Konan Bertin (KKB), ministre en charge de la Réconciliation nationale.

Koné Katinan y était pour témoigner sa reconnaissance au président Alassane Ouattara, ainsi qu'au gouvernement ivoirien, pour avoir facilité les conditions de leur retour au pays, ainsi que pour celui de Laurent Gbagbo, leur mentor, qui devrait être effectif dans les prochaines semaines.

" Le 31 mars, le président Laurent Gbagbo était définitivement acquitté, et nous avons été heureux du discours qu’a prononcé le chef de l’État dans la semaine qui a suivi et dans lequel il disposait son gouvernement à faciliter le retour de Laurent Gbagbo", a déclaré l'ancien exilé pro-Gbagbo, au nom de ses camarades. Koné Katinan confie que ses camarades et lui, ont regagné la Côte d'Ivoire "dans un esprit de paix et de réconciliation".

"Et donc, nous sommes venus dans l’esprit de paix et de réconciliation, participer à ce processus qui, pour nous, avec l’arrivée du président Laurent Gbagbo, va constituer un pas de géant vers la réconciliation", a rassuré M. Katinan. Ajoutant que pour le respect de la mémoire des victimes de la crise postélectorale de 2010-2011, la célébration du retour annoncé de l'ancien chef de l' Etat ivoirien, se fera "avec modestie.

"Nous savons que les cœurs sont saignants de part et d’autre; c’est pourquoi, nous devons célébrer cette victoire avec modestie", a fait savoir l'ancien président de la Coordination du Front populaire ivoirien (FPI) en exil.