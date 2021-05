Mode: Qui serait le père de la fille de Naomi Campbell?

Naomi Campbell, la mannequin de 50 ans, a annoncé mardi 18 mai 2021 sur les réseaux sociaux, la naissance de son premier enfant.

Naomi Campbell maman à 50 ans, qui est le père de ce premier enfant

Devenue maman d'une petite fille à 50 ans, la star n'avait pas communiqué publiquement sur sa grossesse avant la naissance de ce premier enfant de sa vie. C’est sur la toile qu’elle donne la primeur de l’information qui va faire l’effet d’une véritable bombe planétaire.

"Une merveilleuse petite bénédiction m'a choisie pour mère. Je suis tellement honorée d'avoir cette âme pure dans ma vie et je peine à trouver les mots pour décrire ce lien de toute une vie que je partage avec toi, mon ange. Il n'y a pas d'amour plus fort", a-t-elle écrit en légende d'une photo de ses adorables petits pieds de nouveau-né. Sur le cliché, on peut également apercevoir la main de Naomi Campbell, qui semble porter un bracelet d'hôpital. Mais pas l'ombre du papa. Aucune information n'a d'ailleurs été rendue publique à ce sujet.

Naomi Campbell, habituellement très réservée sur sa vie privée, n'a pas donné davantage d'indications. Elle avait confié en 2019 son désir d'enfant au magazine Vogue Arabia. Cela dit, les théories sur l’identité du père de son bébé commencent déjà à faire surface. Campbell ne semble pas avoir eu de relation publique depuis qu’elle était liée à Liam Payne de One Direction.

Le couple a eu une aventure de courte durée qui a commencé à la fin de 2018, avant de se séparer au début de 2019. Compte tenu du moment choisi et de l’état actuel de la relation de Payne – il est fiancé pour modeler Maya Henry, il semble peu probable qu’il soit le père du bébé.

Campbell et Skepta

En 2018, la rumeur disait que Campbell était enceinte du bébé de Skepta. Le couple a semblé rendre publique leur relation en mars de la même année après des spéculations remontant à 2016. Cependant, l’article britannique de GQ que certains considéraient comme une annonce de l’état de leur relation, n’allait pas jusqu’à confirmer le discours de romance entre eux.

Puis en juillet, Skepta a partagé une image d’une échographie intitulée «Baby Adenuga». Le vrai nom de Skepta est Joseph Junior Adenuga. Cependant, Campbell a mis fin aux rumeurs de grossesse lorsqu’elle a publié une photo de bikini qui ne montrait aucun signe de bosse. On pense que les deux amants se sont séparés à cette époque, mais continuent de se soutenir mutuellement sur les réseaux sociaux de temps en temps.

Skepta a révélé plus tard que lui et un partenaire avec lequel il était sorti avant sa relation présumée avec Campbell, avaient essayé d’avoir un bébé ensemble pendant longtemps.