Obsèques de Nadiya Sabeh : les images déchirent

Ce samedi a lieu les obsèques de Nadiya Sabeh, épouse de l’artiste ivoirien Ariel Sheney du côté d’Abidjan.

Côte d’Ivoire : Nadiya Sabeh inhumée ce samedi à Abidjan

La cérémonie funéraire de Nadiya Sabeh s’est déroulée ce samedi en présence de la famille, des proches et de plusieurs personnalités du monde culturel. Après la veillée religieuse du 12 Décembre 2025 au stade d’Angré, la levée du corps a eu lieu dans la matiné de ce samedi avant l’inhumation au cimetière, dans un climat de recueillement et d’émotion.

Ariel Sheney, très affecté, a reçu le soutien de nombreux artistes et anonymes venus lui témoigner leur compassion. Nadiya Sabeh est donc partie pour toujours. Paix à son âme ! Vivez en quelques images les obsèques de celle qui était la « Lionne » d’Ariel Sheney :