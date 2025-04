Deux poids lourds de la musique nigériane, Olamide et Burna Boy, se sont retrouvés à Rampa Lagos dans la nuit du 30 mars 2025.

Olamide et Burna Boy enflamment Lagos avec une étreinte fraternelle

Dans une vidéo virale, on voit Olamide, surnommé affectueusement Baddo, rayonnant de joie en serrant Burna Boy dans une étreinte chaleureuse. Sur fond d’une foule en liesse, ces retrouvailles ont rappelé l’importance de ces deux artistes sur la scène afrobeats et leur capacité à créer l’événement sans effort. Plus qu’une simple salutation, ce moment symbolise l’unité et la fraternité entre Olamide et Burna Boy.

Burna boy and Olamide linked up last night, e remain small make dem kiss each other 😂😂 pic.twitter.com/X7tlbNNr4M — DAMI FOREIGN🥶 (@TheDamiForeign) March 31, 2025

Les réactions ne se sont pas fait attendre : nombreux sont ceux qui ont souligné l’enthousiasme et la sincérité de Baddo en retrouvant Burna Boy. Cette vidéo a suscité un véritable engouement sur les réseaux sociaux, témoignant une fois de plus de l’influence et de la complicité de ces deux icônes de la musique nigériane.