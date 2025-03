Figure emblématique du cinéma et de la télévision ivoirienne, Akissi Delta s’est livrée sur un aspect méconnu de sa vie : sa situation amoureuse.

Akissi Delta et l’amour : révélations choc sur sa vie sentimentale

“Je suis toujours occupée, je n’ai jamais le temps. Donc, même si quelqu’un me voit, où est-ce que l’amour va passer ? Quel homme peut accepter ça ?” , a commencé Akissi Delta. Entre responsabilités professionnelles et engagements artistiques, elle reconnaît que sa vie personnelle est passée au second plan, au point de se retrouver seule : “À force de travailler, j’ai oublié ma vie sentimentale. Actuellement, il n’y a personne dans ma vie.”

Au-delà du manque de temps, Akissi Delta révèle avoir vécu des expériences amoureuses douloureuses. Elle assure que la réalité a parfois dépassé la fiction : “Ce que j’ai vécu en amour est plus grave que ce que j’ai présenté dans Ma Famille avec Michel Bohiri.”

Face à ces blessures du passé, la réalisatrice a pris une décision radicale : “C’est pour cela que je préfère rester seule, j’ai vécu pire que ça.”