Akon est de retour avec un nouvel album intitulé Not Guilty. À cette occasion, le rappeur s’est rendu dans plusieurs médias français, dont la radio Mouv’. Lors de son passage, il est revenu sur son ambitieux projet Akon City, lancé il y a quelques années.

Akon City : le rappeur admet ses erreurs et promet de nouvelles annonces bientôt

Akon a fait le buzz ces derniers jours en révélant que l’un des titres de Booba l’avait inspiré pour son featuring avec 50 Cent. Mais si la star est actuellement en France, c’est avant tout pour assurer la promotion de son nouvel opus, Not Guilty. Au-delà de son actualité musicale, un autre sujet a retenu l’attention des journalistes : l’avancement d’Akon City.

Annoncé en 2018, ce projet titanesque vise à créer une ville futuriste, directement inspirée du Wakanda, située dans le petit village de Mbodiène, sur les rives de l’océan Atlantique, à environ 100 kilomètres au sud de Dakar. En 2020, Akon posait la première pierre de sa ville et annonçait le début des travaux pour 2021. Quatre ans plus tard, où en est ce projet ambitieux ?

Akon City : que devient la ville futuriste du rappeur, quatre ans après son lancement ?

Interrogé sur l’avancement d’Akon City, l’interprète de Locked Up a fait une confession surprenante : “Je donnerai plus d’informations dans le futur, parce que je pense que la plus grosse connerie que j’ai faite avec ce projet, c’est d’en avoir fait la promotion avant même qu’il ne commence. Les gens me demandent comment ça avance, mais je suis un artiste, un musicien, un amuseur finalement, je donc n’avais pas vraiment conscience des difficultés liées à ce projet.”

Malgré les obstacles, Akon assure que son projet est toujours d’actualité. Cependant, il préfère désormais avancer en toute discrétion :“J’ai pris connaissance de cette erreur. Mais très bientôt, quand on se rapprochera des véritables annonces, vous en saurez plus.” Akon a également évoqué les défis qui entourent son projet et les nombreuses embûches politiques qui ralentissent sa mise en œuvre :“L’objectif d’Akon City est de montrer quoi pourrait ressembler au futur de l’Afrique. L’Afrique, c’est le continent avec les meilleures ressources, les meilleurs paysages et les meilleures opportunités, mais qui reste sous-développé. Ce projet nécessite énormément de travail et de patience.”

Akon préfère avancer loin des projecteurs avant d’annoncer de nouvelles étapes concrètes pour Akon City.