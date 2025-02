Ce Jeudi 27 février 2025, une visite inattendue va secouer les studios de Sweet FM, au Mans (Sarthe). La star internationale Akon, chanteur et producteur américano-sénégalais, fera une halte exclusive dans l’Ouest pour une interview et un mini-concert privé devant un public trié sur le volet.

Akon en France : un showcase exclusif prévu au Mans

Icône du RnB des années 2000, Akon, célèbre pour des hits comme Lonely et Smack That, sera en France pour une tournée éclair de trois jours. Son passage à Sweet FM constitue sa seule date dans l’Ouest. L’artiste répondra aux questions des journalistes avant d’offrir un showcase inédit devant quelques spectateurs chanceux, sélectionnés via un jeu-concours.

De son vrai nom Alioune Badara Thiam, Akon a marqué toute une génération avec son premier album Trouble en 2004, suivi de Konvicted en 2006, où il collaborait avec des poids lourds comme Eminem et Snoop Dogg. Moins présent sur le devant de la scène ces dernières années, il s’est concentré sur la production musicale et des projets philanthropiques. En octobre 2024, il a fait son grand retour avec le titre Akon’s Beautiful Day.

Comment assister au showcase privé d’Akon à Sweet FM ?

Pour tenter de décrocher votre place parmi les spectateurs privilégiés, envoyez VIP par SMS au 7 17 17 (0,75 €/SMS + coût opérateur éventuel). Le jeu est valable jusqu’au ce mercredi 26 février 2025 à 19 h 59.