Une soirée mémorable pour Himad Abdelli. Le milieu offensif international algérien a été mis à l’honneur ce dimanche par Angers SCO, son club, pour avoir atteint la barre des 100 matchs disputés avec les Noir et Blanc.

Himad Abdelli fête ses 100 matchs avec Angers SCO

La cérémonie s’est tenue dans une ambiance chaleureuse au stade Raymond-Kopa, juste avant le coup d’envoi du match opposant Angers à Montpellier, comptant pour la 29e journée de Ligue 1. Un moment symbolique marqué par les applaudissements du public angevin, reconnaissant envers un joueur devenu incontournable dans l’effectif.

Formé au Havre, Abdelli s’est imposé au fil des saisons comme un élément clé du milieu de terrain d’Angers, grâce à sa vision du jeu, sa justesse technique et son abnégation. Sa régularité et son attachement au maillot ont été salués par le staff, ses coéquipiers et les supporters.

Cette reconnaissance a été couronnée par une belle victoire d’Angers (2-0), comme pour faire écho à la constance et à l’engagement d’un joueur qui continue d’écrire son histoire dans le club de l’Ouest.

Avec ses 100 apparitions, Himad Abdelli s’inscrit un peu plus dans la mémoire collective du SCO, et ce cap ne semble être qu’une étape dans une aventure qui promet encore de beaux chapitres.