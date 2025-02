La chanteuse nigériane Ayra Starr, aujourd’hui star de l’Afrobeats, a révélé avoir été une troll sur les réseaux sociaux avant de connaître le succès. Cette révélation surprenante de la jeune artiste de 22 ans, qui a même géré une page dédiée à la rappeuse américaine Nicki Minaj, offre un regard nouveau sur son parcours. Son histoire inspirante témoigne d’une transformation remarquable : d’une adolescente passionnée et active sur les réseaux sociaux, elle est devenue une icône de la musique.

Ayra Starr : un passé de troll assumé

Invitée sur le podcast I Said What I Said, animé par Feyikemi Abudu et Jola Ayeye, l’interprète de Rush a partagé son expérience : « J’avais une page troll, j’avais une page fan de Nicki Minaj avant de devenir Ayra Starr. » Cette confidence amusante de la jeune star a surpris ses fans, d’autant plus qu’elle est elle-même la cible de critiques sur les réseaux sociaux depuis son ascension dans l’industrie musicale.

La chanteuse de Mavin Records a été victime de harcèlement en ligne, notamment en raison de ses choix vestimentaires audacieux et de ses postures sur scène. Face à ces critiques, elle a répondu avec humour : « Mes mauvaises postures sont dues au poids que je porte seule avec mes Afrobeats. » Cette réplique pleine d’esprit témoigne de sa capacité à faire face aux attaques avec légèreté.

D’une passion à une carrière fulgurante

Le parcours d’Ayra Starr illustre une transformation impressionnante. Son passé de troll, loin d’être un obstacle, semble avoir nourri sa passion pour la musique et son désir de se connecter avec son public. Aujourd’hui, elle se concentre sur sa carrière florissante.

Après avoir remporté récemment les MOBO Awards 2025 dans les catégories Meilleure artiste africaine et Meilleure artiste internationale, Ayra Starr s’impose comme une figure majeure de la scène musicale africaine et internationale. Son histoire inspirante, marquée par une évolution personnelle et artistique remarquable, en fait une source de motivation pour de nombreux jeunes artistes.

Une artiste engagée et inspirante

Au-delà de sa musique, Ayra Starr est une source d’inspiration pour sa génération. Son parcours atypique, marqué par son passé de troll et son ascension fulgurante, témoigne de sa détermination et de son talent. Elle incarne une nouvelle génération d’artistes africains engagés et connectés avec leur public.

En partageant son histoire, Ayra Starr montre qu’il est possible de transformer une passion en une carrière успешная. Son exemple encourage les jeunes à croire en leurs rêves et à persévérer malgré les obstacles. Elle prouve qu’il n’y a pas de honte à avoir un passé de troll, et que l’important est de grandir et d’évoluer.