CAN 2025 : Le Nigeria sort sa liste
Au tour des Super Eagles du Nigeria de dévoiler leur liste pour la CAN 2025.

CAN 2025 : Victor Osimhen présent dans la liste du Nigeria

Après le Maroc et la Côte d’Ivoire, c’est au tour du Nigeria d’annoncer la liste des joueurs retenus pour disputer la CAN 2025 au Maroc. Eric Chelle a convoqué 28 éléments et la plupart des stars des Super Eagles sont présentes.

En effet, Wilfried Ndidi, Ademola Lookman, Moses Simon ou encore Victor Osimhen sont tous là. Pour rappel, le Nigeria évoluera dans le groupe C en compagnie de la Tanzanie, la Tunisie et l’Ouganda.

