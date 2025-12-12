CAN 2025 : Le Nigeria sort sa liste

Au tour des Super Eagles du Nigeria de dévoiler leur liste pour la CAN 2025.
CAN 2025 : Victor Osimhen présent dans la liste du Nigeria
Après le Maroc et la Côte d’Ivoire, c’est au tour du Nigeria d’annoncer la liste des joueurs retenus pour disputer la CAN 2025 au Maroc. Eric Chelle a convoqué 28 éléments et la plupart des stars des Super Eagles sont présentes.
En effet, Wilfried Ndidi, Ademola Lookman, Moses Simon ou encore Victor Osimhen sont tous là. Pour rappel, le Nigeria évoluera dans le groupe C en compagnie de la Tanzanie, la Tunisie et l’Ouganda.
CAN 2025 : La liste du Sénégal est tombée
Coupe du Monde 2026 : Les prix de la finale choquent
The Super Eagles squad for #AFCON2025 is set.
Victor Osimhen, Wilfred Ndidi and 26 others will fly the flag in Morocco under Eric Chelle.
Naija, let’s go again. 🦅🇳🇬#Naija4TheWin #LetsDoItAgain pic.twitter.com/eKR3IHOii6CAN 2025 : Le calendrier complet de la compétitionCAN 2025 : Le Maroc dévoile sa liste avec Achraf Hakimi
— 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) December 11, 2025