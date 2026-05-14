Centrafrique :  le Premier ministre a présenté la démission du gouvernement.    

On s’achemine vers la fin du suspense. Faustin-Archange Touadéra a accepté la démission de Félix Moloua et son gouvernement. La lettre a été officiellement remise au Président Centrafricain ce 13 mai 2026 à Bangui.

La démission de Félix Moloua et son gouvernement, marque la fin d’une mission qu’il assume depuis 4 ans. En effet, c’est le 7 février 2022 qu’il a été nommé à ce poste par Faustin-Archange Touadéra. Sa nomination en 2022, est intervenue après le départ de Henri-Marie Dondra.

La démission de Félix Moloua et son gouvernement était très attendue par la classe politique et la population Centrafricaine, à l’issue de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 remportée par Faustin-Archange Touadéra.

Lors du récent déjeuner avec la presse Centrafricaine, le Président avait indiqué que le décalage entre la prestation de son serment et la nomination d’un nouveau gouvernement, est lié à l’issue des élections législatives en deux tours, et la mise en place du bureau de l’Assemblée nationale en Centrafrique.

Selon Félix Moloua à l’issue de sa rencontre avec le Président Centrafricain, cette démission obéit à « une tradition », et en toute discrétion, Faustin-Archange Touadéra pourra nommer un autre citoyen afin « de relever les défis » qui s’imposent au pays.

A l’issue de cette démission du Premier ministre et son gouvernement, Faustin-Archange Touadéra n’a pas encore fait de déclaration officielle. La nomination d’un nouveau Premier ministre doit intervenir dans les prochains jours ou les prochaines semaines.