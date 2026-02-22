Privé de son passeport Centrafricain, Dologuélé exprime son exaspération. 

C’est un opposant dans tous ses états qui s’exprime. Dans une prise de parole ce 16 février 2026 sur les réseaux sociaux, Anicet Georges Dologuélé explique qu’il est toujours privé d’un passeport Centrafricain.

C’est confirmé, explique-il dans cette communication, le Gouvernement de mon pays me considère toujours comme Apatride ! Afin d’exprimer son exaspération, Anicet Georges Dologuélé indique que plusieurs démarches sont déjà initiées et malgré tout, il y a « aucun passeport à l’horizon ».

Il fait allusion respectivement, à la décision du Conseil Constitutionnel du 14 novembre 2025, relative à sa nationalité qui n’est « jamais perdue ». Anicet Georges Dologuélé évoque aussi, une correspondance adressée le 2 décembre 2025 au Ministère de l’Intérieur, et une autre du 3 février 2026 adressée au Président de l’Assemblée nationale. La correspondance du Ministère de l’Intérieur, explique-t-il, est « demeurée sans suite ».

La dernière démarche en date, explique Anicet Georges Dologuélé, concerne le dépôt d’un « dossier complet d’une nouvelle demande de passeport dans les services compétents » en Centrafrique. Mais indique l’opposant Centrafricain, ils ont refusé de la prendre « sur instructions de la hiérarchie » en Centrafrique.

Depuis la prise de parole de l’opposant Centrafricain, les autorités politiques et administratives n’ont pas encore réagi officiellement. Il est donc difficile à ce stade, de savoir ce qui est réellement reproché à l’opposant.

Il faut savoir, que c’est depuis une ordonnance du 16 octobre 2025 que le Tribunal de Grande Instance de Bangui, avait invalidé le Certificat de nationalité délivré à Anicet Georges Dologuélé le 10 octobre 2012 à cause de l’acquisition de la nationalité française. Cette invalidation, a été contournée et a permis à l’opposant de participer à l’élection présidentielle du 28 novembre 2025 en Centrafrique.