Le classement des sportifs les mieux payés au monde, publié jeudi par le quotidien espagnol Marca, révèle une présence africaine dans le monde du football. En effet, trois joueurs du continent noir figurent parmi les mieux payés de la planète dans ce nouveau classement de 2025.

Salah, Mahrez et Mané parmi les sportifs les mieux payés au monde 2025

Dans ce nouveau classement des sportifs les mieux payés au monde en 2025, trois athlètes africains spécialistes du cuir rond ont laissé leur empreinte dans ce ranking. Il s’agit de l’Égyptien Mohamed Salah, l’Algérien Riyad Mahrez et du Sénégalais Sadio Mané. En effet, l’Égyptien, star de Liverpool, détient la première place du podium africain. Avec un salaire annuel de 33,6 millions d’euros et des revenus publicitaires estimés à 19,2 millions d’euros pour un total de 58,2 millions d’euros, il se classe au 38ème rang mondial.

Riyad Mahrez et Sadio Mané complètent le podium

L’Algérien Riyad Mahrez, désormais joueur d’Al-Ahli, se place en deuxième position au plan africain avec un salaire annuel de 48 millions d’euros suivis de 2 millions d’euros pour ses revenus en publicité, toute chose qui lui permet de gagner 50 millions d’euros par saison.

L’attaquant algérien est suivi de près par son frère Sénégalais Sadio Mané dans classement des sportifs les mieux payés au monde. Le buteur des Lions de la Teranga qui a rejoint le club saoudien Al-Nassr s’en sort avec salaire de 43,7 millions d’euros dont 41,3 millions d’euros avec le club et 2,4 millions issus de ses revenus dans les publicités.

Cristiano Ronaldo, le basketteur Stephen Curry, Lionel Messi, Neymar Jr dans le top 10 mondial

Dans le classement des sportifs les mieux payés au monde, c’est le footballeur portugais Cristiano Ronaldo (CR7) qui se trouve en tête et devance tous les sportifs en activité sur la planète. Avec des revenus annuels estimés à plus de 251 millions d’e d’euros, le quintuple Ballon d’Or dépasse largement le basketteur Stephen Curry, deuxième avec 153,8 millions d’euros dans le top 10.

L’Argentin Lionel Messi qui évolue désormais en MLS aux Etats-Unis, occupe la 4e place avec 57,6 millions du club et 72,1 millions d’euros des publicités; le tout lui offrant un salaire de 129,7 millions d’euros par an. Il est suivi par le basketteur Lebron James avec un salaire total de 128 millions d’euros. Le Brésilein Neymar Jr vient fermer le top. L’ancien joueur du FC Barcelone et principal acteur de la remontada face au PSG en 2017 se retrouve avec une rémunération de 127,8 millions d’euros au total avec son équipe d’Al-Hilal en Arabi Saoudite.