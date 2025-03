Ce mercredi 5 mars, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé l’organisation d’un spectacle inédit à la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde 2026. Ce sera une première dans l’histoire de la compétition.

Gianni Infantino annonce un show inédit pour la Coupe du Monde 2026

Ce show, à l’image du célèbre halftime show du Super Bowl, se déroulera dans la banlieue de New York et sera organisé en collaboration avec Global Citizen. « Je peux confirmer le tout premier spectacle de mi-temps d’une finale de Coupe du Monde de la FIFA à New York, en association avec Global Citizen. Ce sera un moment historique pour la Coupe du Monde et un spectacle digne du plus grand événement sportif du monde. », a confié Gianni Infantino, via Instagram.

Il a également révélé que Chris Martin et Phil Harvey, membres du groupe Coldplay, seront impliqués dans la sélection des artistes qui se produiront lors de cet événement exceptionnel. Par ailleurs, la FIFA prévoit d’investir Times Square lors du dernier week-end du Mondial, en organisant des événements autour du match pour la troisième place et de la grande finale.

Quelle durée pour ce show inédit ?

Si l’annonce suscite l’enthousiasme, elle soulève aussi une question importante : la durée du spectacle. Contrairement au Super Bowl, où la mi-temps dure environ 30 minutes, une mi-temps de football ne peut légalement excéder 15 minutes. La FIFA devra donc adapter son format pour ne pas perturber le rythme du match. Pour rappel, la Coupe du Monde 2026 sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. La compétition se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 et marquera une première avec 48 équipes participantes, contre 32 auparavant.