Le chanteur Davido a fait les choses en grand pour célébrer la Saint-Valentin 2025 avec son épouse, Chioma. Entre cadeaux somptueux et surprise privée, l’artiste a tout mis en œuvre pour lui offrir une soirée inoubliable.

Vidéo virale : Davido célèbre la Saint-Valentin avec Chioma d’une façon spectaculaire

Une vidéo virale circulant sur X (anciennement Twitter) a immortalisée cet instant plein d’émotions. Dans le clip, on aperçoit le couple assis à une table élégamment décorée, avant que Davido ne guide Chioma vers une autre section de la salle, où une impressionnante sélection de cadeaux l’attendait.

https://twitter.com/dammiedammie35/status/1890653115352842601

Pour rendre cette soirée encore plus spéciale, Davido a offert à sa femme un spectacle privé en son honneur. Lors de ce moment émouvant, il l’a tendrement appelé « sa femme », lui adressant des mots doux et des éloges sincères pour célébrer leur amour. Avec cette démonstration de romantisme, Davido prouve une fois de plus qu’il sait comment choyer Chioma, faisant rêver ses fans à travers le monde.