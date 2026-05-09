Diaspora ivoirienne : près de 938 milliards FCFA envoyés vers la Côte d’Ivoire en 2025

En Côte d’Ivoire, la contribution de la diaspora dans la mobilisation des recettes financières est importante. À l’occasion du forum international « Diaspora for Growth 2026 », Adama Dosso, ministre délégué chargé de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, a présenté la progression remarquable des transferts financiers des Ivoiriens de la diaspora vers Abidjan. En 15 ans, ces transferts ont connu une hausse de 540 %.

Côte d’Ivoire : les transferts financiers de la diaspora atteignent un niveau record

En 2025, les ressortissants ivoiriens de la diaspora ont envoyé près de 938 milliards de francs CFA vers leur pays. L’intervention du ministre délégué chargé de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur a montré que ce montant cumulé pour 2025 n’est que la logique directe des chiffres enregistrés ces dernières années. Il a révélé qu’en 2008, « les transferts financiers des Ivoiriens de l’extérieur s’élevaient à 99,5 milliards de francs CFA.

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En 2019, ces transferts financiers ont atteint 190 milliards de francs CFA. « En 2023, ils ont franchi un cap historique pour s’établir à 640 milliards de francs CFA, soit plus d’un milliard de dollars. Et plus récemment, en 2024, ce flux a connu une progression remarquable pour atteindre environ 840 milliards de nos francs, et cela représente une progression de plus de 540 % en 15 ans », a confié le ministre Adama Dosso. À noter que la diaspora ivoirienne est estimée à plus de 1,2 million de personnes réparties dans plus de 140 pays.

Pour Coumba Dioukhane, CEO Global View, « la diaspora ivoirienne constitue aujourd’hui l’un des piliers essentiels du rayonnement et du développement ». La diaspora ivoirienne impacte, avec sa présence dans les grandes économies du monde, la richesse de ses compétences et sa capacité d’investissement.

« La diaspora investit déjà. Ce qui nous manque, c’est comment comptabiliser ses investissements dans les investissements directs étrangers », a indiqué la patronne de Globa View. Elle invite à la réflexion pour mettre en place un mécanisme qui permet d’avoir plus de visibilité sur les investissements de la diaspora afin de les compter désormais dans les intentions d’investissements.

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Diaspora ivoirienne : un guichet unique pour orienter les investissements

La Côte d’Ivoire met en place un dispositif pour inciter sa diaspora à investir au pays. La plateforme Diaspora Côte d’Ivoire offre un espace d’informations sur les secteurs dans lesquels il est susceptible d’investir. Sur la liste non exhaustive présentée figurent l’agriculture, les TIC, le tourisme, l’immobilier, le commerce, l’industrie, les sports et loisirs. La diaspora ivoirienne peut également investir dans la bourse et le développement régional.