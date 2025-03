Invité sur le plateau de l’émission Life Week-end sur Life TV, DJ Kedjevara s’est exprimé sur la situation actuelle de MC One, son ancien protégé.

MC One en difficulté : DJ Kedjevara ferme définitivement la porte à un retour

L’artiste et producteur ivoirien, connu pour avoir lancé la carrière du jeune rappeur, a tenu des propositions sans équivoque sur un éventuel retour de ce dernier au sein de son label. « MC One est quelqu’un que nous avons beaucoup aimé, et le voir dans cette situation aujourd’hui nous fait énormément mal »,a confié DJ Kedjevara avec une pointe de regret.

Cependant, il a rapidement dissipé toute ambiguïté quant à une possible réconciliation professionnelle : « S’il décideit de revenir vers moi ? Ce ne serait plus possible, car moi-même, je n’ai plus le temps pour la production, et nous sommes passés à autre chose. »

Ces déclarations marquent une rupture définitive entre le producteur et son ancien protégé, qui avait connu le succès sous son aile avant de prendre une autre direction. Si l’avenir de MC One reste incertain, une chose est désormais actée : un retour sous la houlette de DJ Kedjevara est exclu.