Comme le rapporte Abidjanshow ce samedi 08 février 2025, l’animateur DJ Mulukuku est au cœur d’une polémique après avoir tenu des propos jugés controversés sur la formation en animation télévisée à l’Institut des Sciences et Techniques de la Communication (ISTC).

DJ Mulukuku : « Ceux qui sont à l’ISTC ne sont pas meilleurs que les animateurs autodidactes »

Lors d’une déclaration, l’artiste a affirmé que les étudiants de l’ISTC ne sont pas nécessairement meilleurs que ceux qui apprennent sur le terrain : « Ceux qui sont à l’ISTC ne sont pas meilleurs que ceux qui sont sélectionnés à la télévision, et vice versa. » DJ Mulukuku a défendu son point de vue en s’appuyant sur son propre parcours : « J’ai suivi une formation à l’ISTC en module d’animation, animation TV et perfectionnement linguistique. C’est donc un débat stérile, permettez-moi l’expression. Ceux qui créent les émissions de télévision ont leur propre configuration. Pour actionner l’audimat, il faut des personnes qui envoient de l’énergie : des célébrités, des artistes, des influenceurs, des personnes capables de passer facilement à la télévision et d’attirer le public. »

Mulukuku a également souligné l’importance du talent et de l’expérience, expliquant qu’il a d’abord été autodidacte avant de suivre une formation académique : « Moi, j’ai été en grande partie autodidacte, mais il fallait compléter mes acquis par une formation. C’est pourquoi je suis allé à l’ISTC me former, obtenir mon petit diplôme et revenir poursuivre mon action. »

Une déclaration qui divise l’opinion

Ces propos ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Certains internautes estiment que la formation académique reste essentielle, tandis que d’autres valident l’idée que l’expérience sur le terrain est tout aussi déterminante.